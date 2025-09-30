Poussière intelligente, énergie dirigée, 5G – Budget du Département de la Défense (DoD) pour l’exercice 2026

29 septembre 2025 | ZEROGeoengineering.com |

Le projet de budget du Département de la Défense (DoD), document de 1 490 pages, propose le financement et la planification des programmes pour l’exercice 2026. La « poussière intelligente » (capteurs micro-électromécaniques, ou MEMS) est constituée de microcapteurs de quelques millimètres capables de collecter et de transmettre des données par voie sans fil (5G). Une infrastructure à double usage, permettant la surveillance météorologique mondiale et la conduite d’expérimentations, offre une plate-forme interopérable pour des applications militaires, telles que l’utilisation de l’atmosphère comme capteur global.

Les priorités du budget 2026 du DoD comprennent l’intelligence artificielle, les systèmes aériens à pilotage automatique, les lasers et les systèmes à micro-ondes de haute énergie, la fabrication de matériaux à l’échelle nanométrique, les capteurs micro-électromécaniques (MEMS), les plates formes d’essai 5G/FutureG, le DIANA (Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic), le projet Golden Dome for America et des programmes classifiés.

Les partenaires comprennent l’OTAN, la NASA, la NSA, l’Australie, l’AUKUS, Israël, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, Singapour, l’Inde, l’Ukraine, Taïwan et le Commandement européen des États-Unis (EUCOM).