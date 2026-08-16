De l'opération Popeye aux chauffages ionosphériques

Il y a eu l'opération Popeye — également appelée projet Popeye, et connue de tous les acteurs du domaine de la géo-ingénierie aujourd'hui — qui consistait à utiliser l'ensemencement des nuages ​​(à l'aide d'iodure d'argent) au-dessus de la piste Hô Chi Minh au Vietnam. L'objectif était de « faire de la boue, pas la guerre » (*make mud, not war*), un détournement du célèbre slogan pacifiste des années 1960, « faites l'amour, pas la guerre ».

Au sein de l'escadron, ces opérations de déclenchement de pluie portaient le nom de code « Moto ». Les buts de l'opération étaient d'amollir les surfaces des routes pour les rendre impraticables, de provoquer des glissements de terrain le long des axes routiers stratégiques, d'emporter les passages à gué pour entraver les déplacements et de maintenir le sol saturé d'eau sur de longues périodes, prolongeant ainsi le cauchemar logistique.

Par ces tactiques, l'opération Popeye visait à transformer l'environnement lui-même en obstacle pour les camions de ravitaillement ennemis et à perturber le flux de ressources le long de la piste Hô Chi Minh. Cependant, la manipulation météorologique de l'opération Popeye a suscité une tempête de dilemmes éthiques et de conséquences imprévues.

En 1971, un article du *Washington Post* signé par le journaliste Jack Anderson a révélé que les États-Unis utilisaient secrètement la météo comme arme au Vietnam. Cette révélation a été étayée par la fuite des « Pentagon Papers » (les documents du Pentagone) orchestrée par Daniel Ellsberg. L'année suivante, le journaliste du *New York Times* Seymour Hersh a fait un reportage sur l'opération Popeye sous le titre : « La pluie utilisée comme arme par les États-Unis ». Quelques jours seulement après la publication de cet article, le programme a été officiellement arrêté et toutes les missions d'ensemencement des nuages ​​ont été suspendues.

Le sénateur démocrate Claiborne Pell, préoccupé par ces informations, a exigé la déclassification et la publication des détails techniques de l'opération Popeye. Le coût annuel du programme s'élevait à environ 3,6 millions de dollars, couvrant l'exploitation et l'entretien des avions modifiés, l'achat des matériaux d'ensemencement et les salaires du personnel impliqué. Le public, et en particulier les militants écologistes, a été indigné d'apprendre que les États-Unis manipulaient secrètement la météo au Vietnam. >>

Euh, donc à ce stade, vous savez, le débat public a émergé. Des gens en parlent. Ils sont mécontents. Un article est paru dans le *New York Times* et cela a suscité l'indignation, n'est-ce pas ? Les gens sont très contrariés par cette situation. Euh, et cela nous amène en quelque sorte au traité de l'ONU sur la modification de l'environnement. >> L'opération Popeye a officiellement pris fin le 5 juillet 1972. En 1977, les États-Unis ont signé la Convention ENMOD sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins hostiles, un accord international interdisant le recours à la modification météorologique à des fins malveillantes. Nous avons donc ce traité signé qui stipule en substance : « Hé, euh, vous savez, nous n'allons pas utiliser la modification de l'environnement à des fins militaires. Ce ne sera légal qu'à des fins pacifiques », sans jamais définir ce que « fins pacifiques » signifie réellement.

Euh, et à ce stade, je pense qu'il vaudrait mieux que je laisse Rob prendre le relais, car il maîtrise très bien l'aspect physique de la question. >> Parfait. >> Oui, merci Paul. Euh, et excellente question, Mary. Oui. Alors, le pompage, c'est... euh, la biochimie de la géo-ingénierie qui a débuté dans les années 40. Cela se poursuit jusqu'à nos jours. C'est un point important à souligner. Ces trois éléments se superposent les uns aux autres. Oui. Donc, je sais que le public de CHD connaît Augustus Dico et Ray Maker, et qu'ils sont impliqués dans... >> Oui. Ils participent à des expériences biochimiques actuelles d'ensemencement des nuages ​​à travers le pays. Exactement.

Ensuite, nous passons à la phase... comme Paul l'a mentionné, la biophysique et la physique s'intéressent à l'étude de la lumière. C'est alors, dans les années 1950 et 1960 — après que l'atome a été « ouvert » grâce au projet Manhattan —, que les physiciens lèvent les yeux vers le ciel et commencent à imaginer qu'il serait possible de contrôler ou de réguler le rayonnement solaire (la quantité de lumière atteignant la Terre) en réponse aux inquiétudes concernant la hausse du taux de CO2, la technologie incontrôlée, le réchauffement ou le refroidissement de la planète, etc. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à parler de réguler la lumière et la chaleur du soleil grâce à des technologies basées sur les fréquences électromagnétiques — comme HAARP, dont Paul a parlé — et à l'injection d'aérosols stratosphériques pour mettre en œuvre la gestion du rayonnement solaire (SRM). Nous allons littéralement prendre le contrôle du soleil, Mary. C'est difficile de concevoir une telle démesure, n'est-ce pas ? C'est incroyable. Oui, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant de penser qu'il y a une soixantaine d'années, des scientifiques un peu fous se disaient : « Oh oui, on peut tout simplement prendre la relève du soleil », n'est-ce pas ? Et il existe un lien direct entre l'invention de la bombe atomique par les physiciens et, presque aussitôt, l'intérêt de ces mêmes physiciens pour le contrôle du soleil. John von Neumann, qui est probablement un mathématicien et physicien éminent et brillant — outre peut-être Robert Oppenheimer, que tout le monde connaît, et Edward Teller, le père de la bombe H — Johnny von Newman, qui publie en 1955 un article très célèbre dans *Fortune* — le magazine *Fortune*, qui porte bien son nom. >> Oui. >> Il y envisage une hausse des niveaux de dioxyde de carbone sur Terre. Il faut donc s'en inquiéter. Nous devons commencer à envisager d'utiliser la physique, la biophysique et la physique quantique — comme nous l'avons fait pour l'atome — pour véritablement commencer à contrôler le « thermostat de la Terre », selon ses termes.

Et je pense que dans ce volet physique, Rob, nous devrions parler des « réchauffeurs ionosphériques ». C'est un terme que j'ai personnellement du mal à bien appréhender. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit dans ce contexte biophysique ? >> Bien sûr. Oui. Le réchauffement de l'ionosphère fait intervenir à la fois la biochimie et la biophysique de la géo-ingénierie. Sur le plan biochimique, les géo-ingénieurs dispersent des nanoparticules métalliques dans la haute atmosphère — la haute troposphère, qui est la première couche au-dessus de la Terre, puis, au-dessus, la stratosphère (avec des injections d'aérosols stratosphériques) — et y déposent ces nanoparticules métalliques. Oui, biochimie et, ensuite, technologie directe de fréquences électromagnétiques — des faisceaux laser, en somme (je simplifie un peu) — >> dirigés vers ces nanoparticules métalliques présentes dans l'atmosphère pour tenter d'orienter les conditions météorologiques, pour essayer de manipuler la météo >> et, par conséquent, le climat. C'est vraiment le principe même des réchauffeurs ionosphériques.

Il ne faut pas oublier non plus, Mary, qu'il existe une relation magnifique entre le Soleil et la Terre. >> Et ces deux corps célestes, en interaction, génèrent des champs d'énergie électromagnétique >> qui s'élèvent depuis le noyau terrestre jusqu'aux confins de l'atmosphère. Ainsi, après la bombe atomique, physiciens quantiques, mathématiciens et géo-ingénieurs ont commencé à s'intéresser de très près à ces champs d'énergie électromagnétique — ces champs naturels — cherchant à les manipuler, à les moduler, à les ajuster, à les modifier ou à les réguler.