Programme de recherche sur les aérosols stratosphériques (STAR)

« Le programme STAR regroupe des efforts de recherche coordonnés sur la génération d'aérosols et leurs effets sur l'environnement… »

Recherche = Expérimentation

Selon son site web, le programme de recherche sur les aérosols stratosphériques de SilverLining implique des chercheurs de l'Université de Floride centrale, de l'Université d'État de New York (SUNY) à Albany, de l'Université d'État du Colorado, de l'Université de Washington et de VPE Engineering. SilverLining bénéficie des conseils de personnalités issues de Stanford University, de Goldman Sachs, du Pritzker Innovation Fund, des Nations Unies et de l'Institut asiatique de technologie.





« Depuis 2020, SilverLining a collaboré avec des experts en sciences atmosphériques et spatiales issus d'agences gouvernementales, de laboratoires de recherche et d'universités pour définir une feuille de route pour la recherche sur les effets des aérosols dans la stratosphère. Cette feuille de route a permis d'identifier les lacunes en matière de modélisation et d'observation, ainsi que les études nécessaires sur la génération et la dispersion des aérosols pour caractériser leur évolution et leur dispersion locales, et ainsi permettre des projections précises de leurs effets à plus grande échelle. En suivant cette feuille de route, le programme STAR comprend des recherches coordonnées sur la génération et les effets des émissions d'aérosols (STAR-Emissions Research), des simulations et des analyses sur les impacts au niveau du système terrestre (ARISE on SAI), et des observations de la stratosphère (HOPE et V-RES). Ces programmes sont en interaction avec les programmes de recherche d'autres institutions et d'agences gouvernementales, ainsi qu'avec les initiatives de politique et de communication de SilverLining, afin de promouvoir la recherche et la diffusion de l'information à l'échelle mondiale. » Source

