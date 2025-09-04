Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Révélations explosives sur Pfizer : une interview exclusive avec Naomi Wolf

4 Septembre 2025, 18:10pm

Révélations explosives sur Pfizer : une interview exclusive avec Naomi Wolf

France-Soir Publié le 04 septembre 2025 - 17:00

Dans une interview exclusive, Naomi Wolf, éditrice du livre « Pfizer Papers », présente les faits choquants concernant les vaccins contre la COVID-19, basés sur des documents internes de Pfizer. Alors que le monde continue de débattre de la gestion de la pandémie, les déclarations de Wolf, présentées hier au Parlement européen à l’invitation de la MEP Christine Anderson, soulèvent des questions cruciales sur la transparence et la responsabilité des grandes entreprises pharmaceutiques.

Un livre qui fait trembler l'industrie pharmaceutique

Le livre « Pfizer Papers », édité par Naomi Wolf, est basé sur une analyse approfondie de 450 000 documents de Pfizer, rendus publics suite à une décision de justice. Wolf, qui se définit comme une féministe et une défenseuse des libertés civiles, a réuni une équipe de 3 500 médecins et scientifiques pour examiner ces documents. « Ces rapports sont basés sur les documents internes de Pfizer soumis à la FDA », affirme-t-elle, insistant sur le fait qu'elle ne fait que relater les conclusions de Pfizer.


La suite :


 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/revelations-explosives-sur-pfizer-une-interview-exclusive-avec-naomi-wolf


 

Vous aimerez aussi :
Une vague de turbo-cancers
Une vague de turbo-cancers
Antoine, vacciné vs covid, 30 ans pour toujours
Antoine, vacciné vs covid, 30 ans pour toujours
Un conseiller principal du HHS confirme que les pires craintes liées au COVID étaient fondées
Un conseiller principal du HHS confirme que les pires craintes liées au COVID étaient fondées
Covid : Corinne Lalo et Pr Mc Cullough
Covid : Corinne Lalo et Pr Mc Cullough
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso