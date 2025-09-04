Révélations explosives sur Pfizer : une interview exclusive avec Naomi Wolf

France-Soir Publié le 04 septembre 2025 - 17:00

Dans une interview exclusive, Naomi Wolf, éditrice du livre « Pfizer Papers », présente les faits choquants concernant les vaccins contre la COVID-19, basés sur des documents internes de Pfizer. Alors que le monde continue de débattre de la gestion de la pandémie, les déclarations de Wolf, présentées hier au Parlement européen à l’invitation de la MEP Christine Anderson, soulèvent des questions cruciales sur la transparence et la responsabilité des grandes entreprises pharmaceutiques.

Un livre qui fait trembler l'industrie pharmaceutique

Le livre « Pfizer Papers », édité par Naomi Wolf, est basé sur une analyse approfondie de 450 000 documents de Pfizer, rendus publics suite à une décision de justice. Wolf, qui se définit comme une féministe et une défenseuse des libertés civiles, a réuni une équipe de 3 500 médecins et scientifiques pour examiner ces documents. « Ces rapports sont basés sur les documents internes de Pfizer soumis à la FDA », affirme-t-elle, insistant sur le fait qu'elle ne fait que relater les conclusions de Pfizer .



