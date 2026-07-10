Pr Bhakdi : injections covid, armes biologiques toxiques

Traduction :

Aujourd'hui, 23 ans plus tard, je me trouve ici pour la deuxième fois au milieu d'un groupe de parlementaires régionaux. Je n'espère rien avec plus de ferveur que de voir notre future collaboration aboutir à un résultat tout aussi fructueux. Mesdames et Messieurs, il existe des documents qui témoigneront devant le tribunal de Dieu.

Premièrement, la pandémie de coronavirus a été conçue et inventée bien avant 2020. Le processus et les mesures avaient été planifiés. L'apogée en a été l'approbation des vaccins génétiques et leur administration à la population mondiale.

Deuxièmement, le vaccin BioNTech a ouvert la voie. Il a été vanté comme une bouée de sauvetage efficace et sûre face à une détresse apocalyptique. Ce vaccin n'a jamais fait l'objet d'essais prouvant son efficacité et sa sécurité.

Les preuves de son efficacité présentées aux autorités de régulation étaient tout simplement fabriquées de toutes pièces et mensongères. L'Institut Robert Koch en a témoigné dans le procès-verbal du 27 avril 2020. L'expérimentation humaine à grande échelle était planifiée dès le départ.

Troisièmement, l'autorisation d'urgence américaine et son équivalent, l'autorisation conditionnelle en Allemagne, permettent certes l'utilisation de substances n'ayant pas été rigoureusement testées ; toutefois, rien ne justifie ce qui a été entrepris durant la crise du coronavirus, à savoir l'injection à des personnes en bonne santé de substances aux effets toxiques et dangereux avérés.

Quatrièmement, qui n'a pas entendu parler de l'intervention historique de Bill Gates, annonçant en présence de Mme Merkel que nous allions protéger 7 milliards de citoyens du monde grâce à la vaccination ? Protéger de quoi ? Du spectre qu'ils ont eux-mêmes créé. Si ce n'est pour protéger, alors dans quel but ? Pour le simple pouvoir et l'argent.

Une quantité infinie d'argent qui nous est soutirée pour finir dans les poches des maîtres. Mais l'heure du changement a sonné, Mesdames et Messieurs. Comme vous le savez tous, les vaccins à ARNm doivent être encapsulés pour pouvoir circuler dans notre organisme jusqu'à nos cellules et atteindre enfin leur destination.

Sans cela, ils seraient détruits par des enzymes. L'enveloppe protectrice contient des substances artificielles, créées par l'homme, dont l'utilisation à des fins médicales sur des individus sains était interdite avant 2020. Accrochez-vous bien.

Car il a été officiellement découvert, il y a deux ans, que ces substances possèdent une propriété létale : précisément la même propriété que présentent généralement les bactéries nocives chez les patients souffrant d'une septicémie. Que se passe-t-il ? Une activation du système immunitaire semblable à un feu d'artifice. Une explosion de foyers inflammatoires apparaissant partout où finissent par aboutir les milliards de ces petits paquets.

Et ils finissent partout car rien ne leur fait obstacle. La barrière hémato-encéphalique et la barrière placentaire n'existent pas pour eux ; ils les franchissent par milliards. Il en résulte des foyers inflammatoires — encéphalite, arythmie cardiaque, lésions du foie, des poumons et des reins, ainsi que des dommages irréparables au niveau du cœur et du cerveau.

Et cela se produit avant même que le vaccin génétique n'atteigne les cellules où il déploiera ensuite ses effets véritablement monstrueux et profonds. Mesdames et Messieurs, cette découverte aurait dû entraîner une interdiction immédiate et totale de l'utilisation de ces soi-disant vaccins, qui provoquent un empoisonnement du sang. De quoi s'agissait-il ? Qu'était-ce ? Qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui ? Un crime capital.

Mesdames et Messieurs, sachez qu'au milieu de l'année 2020, BioNTech a réussi à produire un vaccin « propre » ; celui-ci a passé avec succès les essais cliniques requis, démontrant son efficacité et sa sécurité, et a obtenu une autorisation conditionnelle en décembre 2020. Toutefois, la commande ferme de centaines de millions de doses passée par Van der Leyen était arrivée bien plus tôt, dès le début du mois de novembre 2020. Avec une habile anticipation, le processus de fabrication a été modifié en coulisses dès octobre 2020.

Le procédé de production initial était, en fait, extrêmement coûteux. Le procédé modifié, en revanche, a été bâclé. En d'autres termes, le produit livré et administré aux patients était différent de celui qui avait été testé lors des essais cliniques.

Cela, Mesdames et Messieurs, constitue une fraude. Il ne s'agit pas seulement de milliards en jeu. C'est une fraude massive.

Ce produit a été utilisé et continue de l'être à ce jour. Il en va de vies humaines. Écoutez bien maintenant.

Des bactéries génétiquement modifiées, des mini-chromosomes appelés plasmides, ont été et sont toujours utilisés dans ce processus secrètement modifié. Or, leur utilisation a engendré un problème insoluble : l'impossibilité totale d'éliminer les chromosomes bactériens du vaccin au cours du processus de production. Par conséquent, des fragments de ces chromosomes ont été découverts dans divers laboratoires ainsi que dans plusieurs lots de vaccins examinés au cours des trois dernières années.

Il convient de noter que des conclusions scientifiques ont été établies concernant les points suivants. Premièrement, il a été démontré que des fragments de chromosomes bactériens peuvent s'intégrer aux chromosomes humains, où ils sont susceptibles d'induire le développement du cancer. Deuxièmement, la vaccination enraye toute la machinerie du génome.

Plus rien ne fonctionne correctement dans les cellules touchées. Les conséquences pour notre santé et nos vies peuvent être tout ce que le diable désire. Troisièmement, le gène étranger introduit demeure longtemps dans l'organisme.

Mesdames et Messieurs, le génome représente l'ensemble de tous les gènes. Toute modification de cet ensemble constitue une modification génétique. Les personnes vaccinées sont donc génétiquement modifiées pour une longue durée.

Quatrièmement, la vaccination déclenche des attaques de l'organisme contre lui-même et une autodestruction dans tous les organes, de la tête aux pieds. Cinquièmement, le vaccin est transmis via le placenta à l'enfant *in utero*. Mesdames et Messieurs, les vaccins à ARNm sont les agents médicaux les plus dangereux jamais créés par l'homme.

Leur commercialisation reposait — et repose toujours — sur la distribution d'un produit fondamentalement différent de la substance réellement testée lors des essais cliniques menés. Chose incroyable, aucun vaccin à ARNm disponible sur le marché n'a jamais fait l'objet d'un véritable essai clinique. La condition préalable indispensable à toute autorisation est tout simplement inexistante.

Comment tout cela a-t-il été possible ? Mesdames et Messieurs, la vaccination contre le coronavirus constitue le plus grand crime médical de tous les temps, de tous les temps. Qui en est l'auteur ? Certainement pas l'un d'entre nous ici présents. Professeur BTI, veuillez conclure.

Mais je n'ai pas encore parlé pendant dix minutes. On aurait pu deviner la vérité. La réponse est arrivée la semaine dernière seulement.

Veuillez allumer et éteindre le micro. Merci beaucoup. J'aurai terminé dans 30 secondes. La réponse n'est arrivée que la semaine dernière, en provenance directe des hautes sphères des services de renseignement américains. Le virus et le vaccin ont été mis au point dans des laboratoires d'armes biologiques en Chine et aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu.

Et les principaux auteurs ainsi que leurs complices sont identifiés. Bien entendu, aucun d'entre nous ne figure parmi eux. Non, nous en sommes tous les victimes.

Nous avons tous été victimes de la première attaque monstrueuse à l'arme biologique contre l'humanité. Mesdames et Messieurs, en 1989, un mouvement est né à Leipzig ; il a fini par aboutir à ce qui fut le plus grand miracle de cette époque. J'ai observé cela de loin et j'ai pleuré, tant ma gratitude était profonde. Chers amis, entreprenons maintenant ce voyage ensemble, en gardant les yeux fixés sur un seul objectif : la réunification de toute l'humanité. Je remercie le destin de me permettre d'être ici avec vous aujourd'hui, dans la ville de Potsdam. Soyez bénis et au revoir.