Covid : numéros de lots, mensonges

https://x.com/HamelinMd/status/2055241264631545939

L’inimaginable a été fait !

A/Chaque Lot de💉C19 a 1 formule différente

L’ensemble des données de 12.000 Lots a été recoupé avec les rapports d’Effets2 (VAERS🇺🇸)

LA CORRÉLATION EST ABSOLUE

•No de Lots se terminant par 20A à 20F =effets 2 quasi nuls= PLACEBO

•No de Lots se terminant par 21 K à

21 X =effets 2 modérés: fatigue, myocardite, caillots

->Taux d’Hospitalisation 300% > à la Norme

•No de Lots se terminant par 22 R à

22 Z =effets2 gravissimes = AVC, Arrêt ❤️, lésions 🧠

->Taux de mortalité 8.100% > à la Norme statistique pour tous les médicaments de l’Histoire

B/la DISTRIBUTION est ORGANISÉE pour qu’aucun groupe démographique ne reçoive suffisamment de doses mortelles pour déclencher 1 signal statistique significatif: les effets2 ont été dilués pour être qualifiés d’effets2 RARES

‼️ILS NE SONT PAS RARES ILS ÉTAIENT CIBLÉS

C/les Lots PLACEBO étalent envoyés aux Politiques, aux personnes Médiatiques, aux TV, aux dirigeants Pharma

⚠️12.000 Nos de Lots enregistrés sur Blockchain, aucune Revue n’ayant accepté de Publier.

L’ex Responsable de FDA, membre de l’équipe, a transmis les données au TRIBUNAL MILITAIRE 🇺🇸:

"Il s’agit d’1 protocole de déploiement d’armes déguisées en vaccin"

Le Tribunal a accepté les données comme PREUVES. No Dossier GT-2026-041

CODE : 3 niveaux de No de Lot, ciblés par Code Postal