Covid : numéros de lots, mensonges
https://x.com/HamelinMd/status/2055241264631545939
L’inimaginable a été fait !
A/Chaque Lot de💉C19 a 1 formule différente
L’ensemble des données de 12.000 Lots a été recoupé avec les rapports d’Effets2 (VAERS🇺🇸)
LA CORRÉLATION EST ABSOLUE
•No de Lots se terminant par 20A à 20F =effets 2 quasi nuls= PLACEBO
•No de Lots se terminant par 21 K à
21 X =effets 2 modérés: fatigue, myocardite, caillots
->Taux d’Hospitalisation 300% > à la Norme
•No de Lots se terminant par 22 R à
22 Z =effets2 gravissimes = AVC, Arrêt ❤️, lésions 🧠
->Taux de mortalité 8.100% > à la Norme statistique pour tous les médicaments de l’Histoire
B/la DISTRIBUTION est ORGANISÉE pour qu’aucun groupe démographique ne reçoive suffisamment de doses mortelles pour déclencher 1 signal statistique significatif: les effets2 ont été dilués pour être qualifiés d’effets2 RARES
‼️ILS NE SONT PAS RARES ILS ÉTAIENT CIBLÉS
C/les Lots PLACEBO étalent envoyés aux Politiques, aux personnes Médiatiques, aux TV, aux dirigeants Pharma
⚠️12.000 Nos de Lots enregistrés sur Blockchain, aucune Revue n’ayant accepté de Publier.
L’ex Responsable de FDA, membre de l’équipe, a transmis les données au TRIBUNAL MILITAIRE 🇺🇸:
"Il s’agit d’1 protocole de déploiement d’armes déguisées en vaccin"
Le Tribunal a accepté les données comme PREUVES. No Dossier GT-2026-041
CODE : 3 niveaux de No de Lot, ciblés par Code Postal
Mais vous vous souvenez de tout ce qu'on nous a raconté pour nous faire peur, à propos des masques ? C.R. McIntosh a publié une étude montrant que les masques en tissu augmentent le risque de syndrome grippal. Et cette étude a été publiée avant que tout cela n'arrive. On savait déjà en 2018 que le Remdésivir était mortel à 53 %.
On savait aussi en 2014 et 2016 que les nanoparticules lipidiques étaient mortelles. On savait en réalité que les conspirateurs de cette mafia médicale avaient déjà prévu de tuer des gens le 18 septembre 2019. On savait tout cela avant même que le premier patient ne décède.
Si on est sérieux, si on est vraiment sérieux, on comprendra qu'en vertu de l'article 802 du Patriot Act, il s'agit d'un acte de terrorisme intérieur, et je suis à Oklahoma City pour le dire. Cette ville a compris le fléau du terrorisme intérieur, et elle doit redevenir un lieu où l'on dit : « plus jamais ça ». Car si nous voulons vraiment prévenir ces crimes et d'autres encore, alors faisons d'Oklahoma City la ville où le terrorisme intérieur est intolérable, qu'il soit perpétré par un poseur de bombes ou par un scientifique. Instiller la peur est la cause profonde du mal qui ronge tout ce que nous défendons en matière de liberté, tout ce que nous défendons en tant que citoyens de ce grand pays. Et je ne devrais être nulle part ailleurs à Oklahoma City pour dire : « Levons-nous à nouveau contre le terrorisme ».
Merci beaucoup.