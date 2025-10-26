Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Étude 2021 : Méthodes d'intervention climatique (CI) visant à augmenter la charge en aérosols

26 Octobre 2025, 21:30pm

Étude 2021 : Méthodes d'intervention climatique (CI) visant à augmenter la charge en aérosols

 

25 octobre 2025 | ZEROGeoengineering.com |


 

« L'injection d'aérosols stratosphériques (SAI) consiste à introduire de grandes quantités de matériaux d’intervention climatique dans la stratosphère afin d'augmenter la charge en aérosols, et ainsi accroître la réflexion du rayonnement solaire. Nous explorons une méthode de diffusion appelée « lofting solaire » (SPL) qui utilise l'énergie solaire pour propulser les matériaux d’intervention climatique injectés à des altitudes plus basses, accessibles par des avions conventionnels. »


 


 

Gao RS, Rosenlof KH, Kärcher B, Tilmes S, Toon OB, Maloney C, Yu P. Vers une modification pratique de l'albédo des aérosols stratosphériques : le lofting solaire. Sci Adv. 14 mai 2021 ; 7(20) : eabe3416. doi : 10.1126/sciadv.abe3416. PMID : 33990319 ; PMCID : PMC8121417.


 

La suite :

https://zerogeoengineering.com/2025/2021-study-climate-intervention-ci-methods-to-enhance-aerosol-loading/

 

Télécharger 2021-Toward-practical-stratospheric-aerosol-albedo-modification
Vous aimerez aussi :
Pour une expertise en géo-ingénierie fondée sur une recherche responsable
Pour une expertise en géo-ingénierie fondée sur une recherche responsable
Une start-up israélienne-américaine de refroidissement lève $60M pour tester la technologie réfléchissante du soleil
Une start-up israélienne-américaine de refroidissement lève $60M pour tester la technologie réfléchissante du soleil
Les cultures impactées par la géo-ingénierie
Les cultures impactées par la géo-ingénierie
Un système spécialisé pour l’injection d'aérosols sulfatés dans la stratosphère
Un système spécialisé pour l’injection d'aérosols sulfatés dans la stratosphère
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso