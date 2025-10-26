Étude 2021 : Méthodes d'intervention climatique (CI) visant à augmenter la charge en aérosols

25 octobre 2025 | ZEROGeoengineering.com |





« L'injection d'aérosols stratosphériques (SAI) consiste à introduire de grandes quantités de matériaux d’intervention climatique dans la stratosphère afin d'augmenter la charge en aérosols, et ainsi accroître la réflexion du rayonnement solaire. Nous explorons une méthode de diffusion appelée « lofting solaire » (SPL) qui utilise l'énergie solaire pour propulser les matériaux d’intervention climatique injectés à des altitudes plus basses, accessibles par des avions conventionnels. »









Gao RS, Rosenlof KH, Kärcher B, Tilmes S, Toon OB, Maloney C, Yu P. Vers une modification pratique de l'albédo des aérosols stratosphériques : le lofting solaire. Sci Adv. 14 mai 2021 ; 7(20) : eabe3416. doi : 10.1126/sciadv.abe3416. PMID : 33990319 ; PMCID : PMC8121417.





