Ciel Voilé

Une start-up israélienne-américaine de refroidissement lève $60M pour tester la technologie réfléchissante du soleil

26 Octobre 2025, 21:33pm

Yang Zhili/VCG via Getty Images

Yang Zhili/VCG via Getty Images

Cette levée de fonds témoigne d'un vif enthousiasme pour les expériences visant à abaisser les températures, a déclaré l'entreprise. Mais elle soulève également des questions quant à la commercialisation de technologies aux conséquences potentiellement néfastes.

 

24 octobre 2025 1:08 pm CET Par Corbin Hiar et Karl Mathiesen

 

CLIMATEWIRE | Une idée autrefois farfelue pour inverser le réchauffement climatique a franchi une étape majeure vendredi : la start-up israélo-américaine Stardust Solutions a annoncé la plus importante levée de fonds jamais réalisée pour une entreprise visant à refroidir la Terre en pulvérisant des particules dans l'atmosphère.


 

Son projet visant à limiter la chaleur du soleil a permis de lever 60 millions de dollars auprès d'une large coalition d'investisseurs, dont des sommités de la Silicon Valley et la famille Agnelli, une dynastie industrielle italienne.


 

Cette révélation, selon ses détracteurs, soulève des questions quant à l'implication des sociétés de capital-risque dans le développement d'une technologie largement non testée, peu documentée et largement non réglementée, susceptible de perturber les conditions météorologiques mondiales et de déclencher des conflits géopolitiques.


 

La suite :

https://www.politico.eu/article/global-cooling-startup-raises-60m-to-test-sun-reflecting-technology/


 

