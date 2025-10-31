Francesca Albanese désigne plus de 60 États complices du génocide à Gaza

La rapporteuse spéciale des Nations unies a été sanctionnée par les États-Unis plus tôt dans l’année pour avoir désigné des entreprises tirant profit du génocide.





Mondialisation.ca Le 30 octobre 2025

La rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a déclaré à l’Assemblée générale le 28 octobre que 63 pays, dont des États occidentaux et arabes clés, ont alimenté ou se sont rendus complices de la “machine génocidaire israélienne” à Gaza.

S’exprimant à distance depuis la Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation au Cap, Mme Albanese a présenté son rapport de 24 pages intitulé “Gaza Genocide: A Collective Crime” [Le génocide de Gaza : un crime collectif], qui, selon elle, documente la façon dont les États ont armé, financé et protégé politiquement Tel-Aviv alors que la population de Gaza était “bombardée, affamée et exterminée” pendant plus de deux ans.

Ses conclusions placent les États-Unis au centre de l’économie de guerre d’Israël, représentant les deux tiers de ses importations d’armes et lui fournissant une couverture diplomatique grâce à sept vetos au Conseil de sécurité de l’ONU.

Le rapport cite l’Allemagne, la Grande-Bretagne et plusieurs autres puissances européennes pour avoir continué à transférer des armes “alors même que les preuves du génocide s’accumulaient”, et condamne l’UE pour avoir sanctionné la Russie pour la guerre en Ukraine tout en restant le premier partenaire commercial d’Israël.

