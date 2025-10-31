Nord Stream : Un tribunal italien approuve l'extradition d'un suspect ukrainien vers l'Allemagne

M. A. Publié le 30 octobre 2025 - 10:34

Rebondissement en Italie dans l’affaire du sabotage de Nord Stream. Deux semaines après une décision opposée, une cour d’appel a approuvé l’extradition du suspect ukrainien, accusé d’être responsable de l'explosion du gazoduc en 2022, vers l’Allemagne. La décision vient également deux semaines après celle d’un tribunal polonais de ne pas satisfaire la requête de Berlin.

Fin septembre 2022, quatre explosions sous-marines détruisent gravement les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Les relevés sismiques danois et suédois confirment rapidement que la nature des explosions est bien artificielle et volontaire, menant à la qualification immédiate d’acte de sabotage par les gouvernements concernés.

La Cour de cassation s’oppose

À la suite de ces explosions, plusieurs capitales européennes réagissent promptement en condamnant l’incident, et lancent des enquêtes nationales. L’Allemagne, la Suède et le Danemark ouvrent chacune des investigations distinctes. En janvier et février 2024, la Suède et le Danemark annoncent tour à tour la clôture de leurs enquêtes, invoquant l’absence de preuves formelles pour désigner un auteur ou engager des poursuites judiciaires. Seule Berlin, malgré la pression internationale, décide de poursuivre ses investigations pour faire la lumière sur ce sabotage.

L’enquête menée par les autorités allemandes aurait permis d’identifier une cellule composée de plusieurs personnes originaires d’Ukraine. Après plusieurs mois, un suspect ukrainien, Volodymyr Z., a été interpellé par les autorités polonaises le 30 septembre 2025 dans la banlieue de Varsovie, en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par l’Allemagne. L’homme, moniteur de plongée de formation, est soupçonné d’avoir participé au sabotage du gazoduc Nord Stream.

