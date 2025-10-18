Les ministres africains appellent à un accord de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire

17 octobre 2025 | ZEROGeoengineering.com | « En bref, le constat est clair : la géo-ingénierie solaire est vouée à l'échec. Cette position est désormais défendue sans équivoque et avec conviction par les dirigeants politiques du Sud. »

-Prof. Aarti Gupta

Lors de sa dernière réunion, en juillet 2025, la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) a réaffirmé, avec force et clarté, son rejet catégorique du rôle des technologies de modification du rayonnement solaire dans la lutte contre le changement climatique.

Les ministres de l'Environnement de tout le continent africain ont appelé à un accord mondial de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire, soulignant les graves risques environnementaux, éthiques et géopolitiques à l'échelle planétaire que représentent le développement et l'utilisation de ces technologies.

Un aperçu des paragraphes pertinents relatifs à ces décisions est disponible ici.

En tant que co-initiateur et signataire de l'initiative universitaire appelant à un accord international de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire, je salue vivement cette décision de la CMAE et le leadership africain essentiel et continu qu'elle représente.

Ce n'est pas la première fois que les pays africains expriment une telle opposition à la géo-ingénierie solaire. Parmi les décisions et positions précédentes, on peut citer la décision 19/5 de la CMAE de 2023 appelant à un mécanisme de gouvernance mondiale pour la non-utilisation du rayonnement solaire. modification, et le leadership proactif du Groupe africain lors des délibérations multilatérales sur la géo-ingénierie solaire lors de la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement en février 2024 (pour un bref commentaire des délibérations de cette réunion, voir ici). Cette fois, la CMAE a non seulement réaffirmé son rejet total de toute tentative de promotion des technologies de géo-ingénierie solaire, mais a également demandé aux pays africains de défendre cette position de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire dans toutes les autres négociations et processus internationaux pertinents.

Cet appel des ministres africains envoie un message clair au reste du monde : certains des pays les plus vulnérables au changement climatique mènent l'opposition à la géo-ingénierie solaire. Ceux qui promeuvent et investissent dans la recherche susceptible de déboucher sur le développement technologique devront reconnaître cette réalité politique d'un fort rejet africain.

Et les pays africains ne sont pas les seuls à appeler résolument à la non-utilisation de la géo-ingénierie solaire. Lors de l'ANUE-6, la position ferme du Groupe africain contre la géo-ingénierie solaire a reçu le soutien de plusieurs autres pays du Sud, notamment la Colombie, les Fidji, le Mexique, le Pakistan et Vanuatu. Dans d'autres enceintes onusiennes, le Vanuatu et d'autres pays insulaires du Pacifique ont également exhorté les États à « s'abstenir de développer et d'utiliser ces technologies et à interdire leur développement et leur utilisation » et à « interdire proactivement les “solutions” fausses et dangereuses telles que la géo-ingénierie ». Le ministre vanuatuan de l'Adaptation au changement climatique, de la Météorologie et des Géorisques, de l'Énergie, de l'Environnement et de la Gestion nationale des catastrophes a également appelé à la mise en place urgente d'un accord d'interdiction ou de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire.

Avec cette décision de la CMAE, près de soixante pays du Sud, dont certains parmi les plus vulnérables au changement climatique, se sont prononcés contre la géo-ingénierie solaire et ont appelé à la négociation d'un accord de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire ou d'un mécanisme similaire. Les points de vue de larges pans de la société civile sont également clairs : une opposition importante et de longue date aux technologies de modification du rayonnement solaire, et plus de 2 000 organisations de la société civile, membres du monde entier, ont soutenu l'initiative universitaire appelant à un accord international de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire. Ce soutien L'adhésion de la société civile africaine aux récentes décisions de la CMAE a également été largement répandue.

L'argument est clair : la géo-ingénierie solaire est vouée à l'échec. Et cet argument est désormais défendu, sans équivoque et de manière convaincante, par les dirigeants politiques du Sud.

