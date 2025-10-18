Conférence internationale sur les aérosols – Chine 2026

15 octobre 2025 | ZEROGeoengineering.com |

« Respirer le même air, partager un destin commun » est le thème de la Conférence internationale sur les aérosols (IAC) qui se tiendra à Xi’an, en Chine, du 30 août au 5 septembre 2026. L’événement sera organisé par l’Assemblée internationale de recherche sur les aérosols (IARA) et la Société chinoise de particuologie (CSP), en collaboration avec l’Académie chinoise des sciences et l’Université Jiaotong de Xi’an (XJTU). Le comité consultatif international comprend des personnalités d’Allemagne, de Grèce, de Finlande, de France, d’Italie, du Japon, de Corée du Sud, d’Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Les principaux thèmes abordés sont : les aérosols atmosphériques et la pollution, les technologies de mesure des aérosols, les fondamentaux de la physique des aérosols, les aérosols et la santé, et les technologies de contrôle des aérosols.

