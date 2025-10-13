« Nous pouvons arrêter les accidents vasculaires cérébraux »

Dr Vincent Reliquet 12/10/2025





Nous ne résistons pas au plaisir de vous présenter en exclusivité mondiale les premières paroles prononcées en français par le Pr Pierre Kory lors du Xe congrès de l’AIMSIB autour de l’utilisation d’un produit exceptionnel donc vilipendé et négligé, le DMSO. Ce produit, bien que très peu utilisé en Europe, semble posséder un ensemble de qualités thérapeutiques tout à fait hors norme. Combien de temps l’Europe s’échinera-t-elle à ne pas administrer de DMSO à ses malades victimes d’AVC ? Place à cet exceptionnel communicant qu’est devenu Pierre Kory, y compris en français. Bonne lecture de ce texte signé Mary Beth Pfeiffer* .

Introduction

Le Dr Pierre Kory est intervenu à Paris le 27 septembre 2025 en tant qu’invité d’honneur de l’Association Internationale pour une Médecine Scientifique, Indépendante et Bienveillante sur le DMSO et le dioxyde de chlore. Le Dr Pierre Kory, pionnier de l’ivermectine, médicament antiparasitaire utilisé comme traitement efficace contre la COVID-19, a présenté sa conférence consistant à faire revivre des médicaments oubliés à une assemblée de 300 personnes au cœur de Paris le 27 septembre.

En tant qu’invité d’honneur au Congrès 2025, Kory a plaidé non pas en faveur de l’ivermectine, mais de deux autres molécules potentiellement très puissantes médicalement : le DMSO , ou diméthyle sulfoxyde, et le dioxyde de chlore .

Devant une salle comble, il a donné sa conférence en français (langue qu’il a apprise, m’a-t-il dit, de sa mère française et de son père hongrois francophone, ainsi que lors des étés qu’il a passés en colonie dans les Hautes-Alpes et des visites qu’il a rendues à sa famille à Marseille et en Normandie).

En France, le DMSO est « rarement utilisé », m’a dit un responsable de l’association. Aux États-Unis, la prise de conscience est grandissante. Le dioxyde de chlore est plus connu dans la communauté française des médecines naturelles et est « utilisé par des dizaines de milliers de personnes », a déclaré le responsable, qui ne souhaitait pas être cité. Les deux produits sont disponibles en ligne mais interdits de prescription.

La suite :

https://www.aimsib.org/2025/10/12/nous-pouvons-arreter-les-accidents-vasculaires-cerebraux/



