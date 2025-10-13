L'EMA ordonne l'effacement des données vaccins covid par pays

Live demain mardi 14/10/2025 à partir de 20h30 avec Vincent Pavan :

Nous avons reçu une lettre officielle de l’Agence européenne du médicament (EMA) datée du 9 octobre 2025. Elle nous intime de supprimer toutes les données extraites du système EudraVigilance, notamment le pays d’occurrence des effets indésirables liés aux vaccins Covid. Autrement dit, il devient impossible d’analyser les signalements par pays, pourtant essentiels pour comprendre les différences de profil et de fréquence des effets selon les contextes nationaux.

L’EMA justifie cette demande par des arguments de protection des données personnelles, estimant que la mention du pays d’occurrence pourrait constituer un identifiant indirect. Avec Vincent, nous avons donc reçu l’ordre officiel de supprimer ces informations, sous peine de violation du règlement européen sur la protection des données.

Un courrier qui pose une question simple : pourquoi empêcher toute lecture différenciée des données selon les pays ? Pourquoi le rédacteur de cette lettre ne fait-il pas partie de l'organigramme de l'EMA, lettre pourtant signée par l'un des dirigeants de l'EMA ? Pourquoi cette demande intervient-elle 3 ans après ? Autant de zones d'ombre que nous avons choisi de dénoncer. Avec Vincent Pavan, demain mardi 14/10/2025 à partir de 20h30.