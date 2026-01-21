Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Ciel Voilé

Mercosur : le parlement européen vote la saisine de la cour de justice européenne

21 Janvier 2026, 18:18pm

Mercosur : le parlement européen vote la saisine de la cour de justice européenne

https://x.com/corinne_lalo/status/2013949306126971213

ALERTE : coup d'arrêt au MERCOSUR.

 

Le Parlement européen a voté en faveur d'une saisine de la Cour de justice européenne ce qui va retarder le processus de ratification pour de nombreux mois. Tout le processus de ratification s'en trouve bousculé. C'est un revers majeur pour Von der Leyen. Le vote décisif d'approbation ou non ne pourra vraisemblablement pas avoir lieu au printemps. Bravo à la mobilisation des paysans. Il est intéressant de regarder qui a voté quoi aujourd'hui. Les députés qui ont voté non aujourd'hui sont pour le MERCOSUR.

