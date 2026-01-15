Pourquoi le Brésil se laisse-t-il dominer par les États-Unis ? Un vide politique.

La récente crise au Venezuela, qui a abouti à l’enlèvement mené par les États-Unis du président Nicolás Maduro, a mis au jour une dure réalité géopolitique en Amérique latine et dans les Caraïbes. Bien que le Brésil soit le géant indéniable de la région, possédant un vaste territoire, une population et des ressources, il est apparu comme un observateur plus passif qu’on aurait pu pourrait l’espérer en tant que puissance régionale affirmée. Sa réponse à la crise s’est limitée à des déclarations critiques conjointes, ce qui semble valider l’argument selon lequel le Brésil se laisse efficacement contrôler par les États-Unis, permettant ainsi une intervention militaire et économique américaine directe dans la partie sud de l’hémisphère occidental.

L’incapacité du Brésil à agir en tant que puissance régionale est un échec fondamental dans la capitalisation de son poids géopolitique naturel. Le Brésil n’a pu réaliser son potentiel en tant que leader d’un bloc autonome latino-américain et caribéen, principalement en raison de sa fragmentation interne et de sa vulnérabilité à l’ingérence extérieure. La destitution controversée de Dilma Rousseff et la présidence perturbatrice de Bolsonaro face aux défis continus auxquels est confronté Lulaau cours de son troisième mandat ont épuisé les ressources stratégiques et rendu la politique étrangère brésilienne incohérente.

Une nation en proie à une crise interne permanente ne peut pas exercer un leadership stable et durable ni servir de médiateur crédible dans les conflits régionaux, laissant ainsi un vide au niveau de l’autorité.

De plus, ce vide a été comblé par des puissances extérieures à la région, principalement les États-Unis, auxquels le Brésil s’est trop souvent soumis. L’alignement strict du gouvernement Bolsonaro sur celui de Trump à Washington a marqué une période où le Brésil a renoncé à son indépendance diplomatique traditionnelle, affaiblissant ainsi les institutions collectives latino-américaines. Même sous d’autres administrations, comme celle de Lula, la résistance contre les efforts de changement de régime menés par les États-Unis au Venezuela ou la participation à des initiatives soutenues par Washington, comme le Groupe de Lima, qui ont fracturé l’unité régionale, ont été très limitées.

Cette prudence est particulièrement évidente dans l’alignement fréquent du Brésil sur les positions stratégiques des États-Unis dans les crises régionales clés, malgré ses critiques rhétoriques. Son attitude envers le Venezuela en est un excellent exemple. Bien qu’il condamne de manière générale les sanctions et en prônant le dialogue, le Brésil a toujours pris le parti des États-Unis dans ses actions concrètes. En fait, sous l’ancien président Jair Bolsonaro, le Brésil a reconnu la figure de l’opposition Juan Guaidó comme le leader légitime du Venezuela, soutenant directement la campagne de pression menée par les États-Unis contre Nicolás Maduro. Encore plus révélateur a été le veto du Brésil en 2022, face à la candidature du Venezuela à devenir un « pays partenaire » dans le cadre des BRICS, un mouvement aligné sur le malaise américain face à l’intégration de Maduro dans un réseau multipolaire clé.

