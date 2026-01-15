Le massacre des paysans peut continuer

Jean-Yves Jézéquel – Le 14 janvier 2026 – mondialisation.ca





J’ai attentivement observé ce qui allait se passer avec la colère des agriculteurs en France et ailleurs dans l’Union européenne. Encore une fois, j’ai été sidéré par le cynisme du pouvoir aux mains des instruments du mondialisme totalitaire.

1 – La réalité

La colère des agriculteurs était authentique, elle était articulée autour de leur détresse : l’impossibilité de vivre de leur travail acharné, continuel, sans repos ; le massacre des cheptels labélisés, anciens, créés depuis des générations, massacre de troupeaux sains ordonné par la ministre macronienne de l’agriculture en utilisant un prétexte que les vétérinaires sérieux contestent en connaissance de cause ; extermination de la paysannerie française pratiquant un élevage et une agriculture soumis à toutes les normes stupides de L’UE, normes qui les épuisent par les infinies contorsions suivant les caprices d’une écologie bidon et le déluge permanent des directives qui fabriquent en continu des sens interdits partout et qui se contredisent en tuant résolument tout avenir indépendant, toute souveraineté alimentaire des peuples condamnés à mourir sans trop tarder. Le but est de tuer, encore tuer, tuer le plus vite possible par tous les moyens !





2 – Le MERCOSUR

Cerise sur le gâteau : la signature du traité du MERCOSUR [17 janvier 2026] imminent et déjà verrouillé, va assurer l’arrivée étrangère d’une nourriture bon marché, produite sans les normes sanitaires soi-disant sacro-saintes en Europe : pesticides non autorisés dans l’Union européenne, OGM en veux-tu en voilà, falsifications des contenus, absence des codes de sécurité alimentaires … Ce qui est mis en place par la volonté des dictateurs de Bruxelles pourra enfin accélérer les cancers comme les études approfondies du cancérologue le Pr Belpomme l’avaient démontré dans les années 2000 : 95% des cancers sont dus à une alimentation toxique ! (Cancérologue Pr Belpomme « Ces maladies créées par l’homme », Albin Michel, 2004.)





La suite :





