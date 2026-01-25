Reiner Fuellmich toujours emprisonné

Chers amis et soutiens du Dr Reiner Fuellmich, à ce jour, le 19 janvier 2026, Reiner attend toujours le résultat de son appel contre le verdict scandaleux prononcé par le juge Schindler de Göttingen fin mai 2025. Une Allemande, Daniela Gokin, a assisté à plusieurs jours d'audience. Elle a rédigé des comptes rendus, les a enregistrés en allemand et les a publiés sur sa chaîne YouTube et son compte Telegram en 2024.





Cependant, elle faisait partie des nombreuses personnes qui ont pris la parole et s'est retrouvée avec la police à son domicile. Apparemment, elle a été contrainte de supprimer ses chaînes. Je n'ai plus de nouvelles d'elle depuis longtemps.





Heureusement, j'ai conservé tous ses comptes rendus et je vais les faire narrer par Georgia. Les quatrième et cinquième jours ont été particulièrement intéressants car les accusateurs, Vivian Fisher et Eustace Hoffman, ont témoigné et se sont, pour ainsi dire, discrédités. Bonne écoute.





Prise en flagrant délit, compte rendu des quatrième et cinquième jours du procès pénal du Dr Reiner Fuehlmisch. Göttingen, 27 février et 1er mars 2024, par Daniela Gokin. Après avoir assisté aux deuxième et troisième jours d'audience en tant que spectatrice attentive, cette affaire me hantait.





À mon avis, ce que le juge avait affirmé avec tant de désinvolture avant le début du procès, à savoir qu'il s'agissait d'une affaire simple, s'était révélé totalement faux. Au contraire, j'avais le sentiment que de nouvelles incohérences apparaissaient chaque jour. Chaque nouvelle personne qui comparaissait soulevait de nouvelles questions.





À mon sens, toute cette affaire s'était transformée en une véritable et extrêmement complexe affaire pénale, et j'avais le pressentiment que je ne trouverais la paix que lorsque certaines zones d'ombre seraient éclaircies. Les questions tourbillonnaient dans ma tête. Pourquoi l'argent en question, que l'accusé aurait détourné, se trouve-t-il sur le compte d'une des plaignantes, là où on s'y attend le moins ? Pourquoi les membres du Comité Corona – Vivianne Fisher, Eustace Hoffman et Antonia Fisher – ne contactent-ils pas directement Marcel Templin, qui détient cet argent sur son compte et pourrait facilement le restituer à son propriétaire ? S'agit-il vraiment d'une affaire d'argent, ou y a-t-il quelque chose de tout autre ? Mais ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que personne – vraiment personne – ne remarque que la plainte pénale, déposée le 2 septembre 2022, l'a été avant même que le délit ne soit commis ? Est-ce déjà arrivé dans l'histoire de la justice : un criminel inculpé par simple précaution, avant même d'avoir commis le moindre méfait ? Le délit reproché est le détournement de fonds, le non-remboursement de sommes prélevées sur le compte du Comité Corona à titre de garantie.





Or, l'accusé a toujours affirmé qu'il ne pourrait rembourser l'argent qu'après la vente de ses biens. Mais il n'en a jamais eu l'occasion, car les plaignants ont réussi à faire transférer l'argent de la vente de la maison sur l'un de leurs comptes. Imaginez un peu.





On porte plainte par précaution, puis on s'assure soi-même que l'accusé n'ait d'autre choix que de commettre le crime. Je suis très curieux de voir ce que révélera l'audience du témoin et plaignant, Vivian Fisher. Je retourne à Göttingen.





Le quatrième jour du procès approche. Je connais maintenant bien le chemin et je peux me détendre et laisser vagabonder mon esprit. Je commence à me sentir comme une sorte de détective, essayant de découvrir ce qui s'est réellement passé et qui, parmi toutes les personnes impliquées, dit la vérité et qui ment.





Cette fois-ci, tout est un peu différent. Je dois attendre longtemps dehors avec un grand groupe de personnes, ce qui n'est pas très agréable, car il fait assez froid ce matin-là. Et même une fois assis à ma place, l'audience ne commence qu'avec une heure de retard.





J'apprends que la raison de cette situation est l'arrivée d'un nouvel avocat de la défense, qui a dû être informé du dossier. L'accusé est donc désormais entouré de ses partisans, une image qui me plaît beaucoup. L'interrogatoire du témoin, Eustace Hoffman, va maintenant se poursuivre.





J'ai déjà rapporté en détail dans mon précédent article que ce témoin ne se comporte pas comme on pourrait s'y attendre d'un adulte appelé à témoigner devant un tribunal. Son comportement aujourd'hui laisse d'ailleurs à désirer. Il montre de plus en plus clairement qu'il ne souhaite plus répondre aux questions.





Il devient souvent agressif, insulte le nouvel avocat de la défense et manifeste ouvertement son mécontentement. Il ne semble pas se rendre compte qu'il est l'auteur de la plainte et qu'il est responsable de toute cette affaire. Il ne comprend absolument pas non plus qu'il est parfaitement légitime pour l'accusé de poser de nombreuses questions, car lui aussi a beaucoup à perdre.





Il s'agit ni plus ni moins que de savoir où il se trouvera dans les prochaines années. Dans une petite cellule de prison à Göttingen, ou là où sa femme, ses chiens, ses enfants…





Ses amis et tout ce qui lui est cher le sont aussi. Ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est de constater à quel point les plaignants ont collaboré étroitement avec le procureur, toujours dans le dos de l'accusé, qui n'était au courant de rien.





Comment une telle chasse à l'homme peut-elle avoir lieu dans un pays civilisé comme l'Allemagne ? Pourquoi les plaignants, des citoyens tout à fait normaux, sont-ils autorisés à contribuer activement à l'arrestation et à l'emprisonnement de la personne qu'ils ont dénoncée ? Des courriels montrent que les plaignants étaient en contact étroit avec le procureur pendant plus d'un an et lui ont donné de nombreux indices sur le lieu, la méthode et le moment où cet homme pourrait être arrêté. Ils n'ont pas hésité à l'attirer dans des pièges, à l'inviter à des événements pour avoir l'occasion de l'intercepter. Car, apparemment, il était impossible d'arrêter l'accusé légalement, puisqu'il se trouvait dans un pays non européen et qu'aucun mandat d'arrêt international n'avait été émis à son encontre.





Rappelons-le, la personne persécutée et accusée n'était pas un criminel dangereux, pas un braqueur de banque violent, et certainement pas un tueur en série. En réalité, aucune poursuite pénale n'était même nécessaire, puisqu'il s'agissait d'une affaire civile, en temps normal et dans des circonstances normales. Mais ici, la situation était quelque peu différente.





L'accusé semble avoir particulièrement intéressé les autorités. Les raisons de cet intérêt restent à déterminer. Cependant, je peux aussi vous faire part d'une information positive que j'ai entendue ce jour-là.





J'ai lu dans un courriel que le professeur de droit Martin Schwab était parvenu à une appréciation de la situation totalement différente de celle des plaignants. Il leur écrit sans ambages qu'il ne souhaite pas participer au détournement de fonds du prévenu. Détournement de fonds ? N'est-ce pas précisément ce dont le prévenu est accusé ? On pourrait alors presque suggérer d'inverser les rôles sur-le-champ et de faire en sorte que les plaignants prennent la place du prévenu après le procès.





Il doit, bien sûr, être libéré honorablement et ensuite pleinement réhabilité. Cela se produirait certainement dans un monde conforme à ma conception d'un monde juste. Mais il semble que l'on joue ici à un jeu de l'envers, ou à un jeu de tous contre un, ou peut-être à un jeu du « je vois ce que vous ne voyez pas ».





Pour moi, la culpabilité de l'accusé est tout simplement inconcevable. Peu importe le nombre d'histoires interminables racontées, les récits confus de cette témoin ont déjà occupé près de deux jours entiers d'audience. Pour moi, l'histoire reste simple : un homme a détourné 700 000 euros du compte de dons du Comité Corona, les a mis à l'abri de l'État et s'est trouvé dans l'incapacité de rembourser cette somme, car les plaignants eux-mêmes la lui avaient confisquée.





Par souci de simplicité, je vais maintenant résumer le témoignage de Vivian Fisher, qui a eu lieu les quatrième et cinquième jours du procès, dans un compte rendu. À première vue, son témoignage semble bien différent de celui d'Eustace Hoffman. La plaignante donne une impression de calme et de sang-froid.





Ses déclarations sont bien construites et elle est capable de replacer ses événements dans l'ordre chronologique. Sa déclaration semble également beaucoup plus bienveillante envers l'accusé. Au début, elle le félicite même pour son bon travail, mais puisqu'elle ne fait aucune tentative par la suite pour l'innocenter, ni pour le sortir de sa situation délicate, je me demande secrètement à quoi servent ces paroles aimables. L'accusé est-il censé égayer ses soirées solitaires en prison en les repensant ? Le témoin reprend en grande partie ce qu'elle décrit dans la longue annexe de son livre, Homo Amicus.





Elle rend ses propos un peu plus amicaux, de sorte qu'on n'ait pas immédiatement l'impression qu'il s'agit d'une accusation qu'elle souhaite soumettre au tribunal. Néanmoins, elle continue de formuler de graves accusations contre l'accusé. Il se serait enrichi personnellement grâce aux dons du Comité Corona et aurait dépensé l'argent à ses propres fins.





De ce fait, le comité s'est retrouvé pratiquement dans l'incapacité de fonctionner et les donateurs ont été escroqués. Elle explique ensuite longuement que les statuts stipulent qu'aucun employé ne doit être rémunéré pour son travail. Comme je le découvrirai, cette déclaration contraste fortement avec ses propres actions.





Après que la témoin a relaté les faits tels qu'elle les a vécus, le juge commence l'interrogatoire. Rapidement, on a l'impression qu'une façade soigneusement entretenue commence à se fissurer. Bien que la témoin ait toujours paru beaucoup plus sûre d'elle que la précédente et ne se soit pas comportée comme une enfant capricieuse, on réalise peu à peu que la situation n'est pas si différente.





En creusant un peu, on s'aperçoit qu'il y a aussi des contradictions dans les affirmations qu'elle présente avec tant d'aisance et d'élégance. Parfois, elle hésite, s'interrompt, puis tente de reprendre pour donner plus de crédibilité à son récit. Mais parfois, cela ne fonctionne pas vraiment.





À la fin, cela semble même…





On dirait que quelqu'un a été pris en flagrant délit. Le juge mène son interrogatoire avec brio. Il laisse d'abord la témoin expliquer précisément ce qu'elle entend par « réserve de liquidités », terme qu'elle emploie fréquemment, et si elle avait convenu avec l'accusé de l'utilisation exacte des fonds retirés et mis en sécurité.





La témoin affirme à plusieurs reprises qu'il a toujours été clair que cet argent devait être disponible en permanence au cas où le compte du Comité Corona serait saisi. Elle déclare qu'elle n'aurait jamais consenti à ce que l'accusé place l'argent qu'il avait prélevé dans un bien immobilier. Tiens, tiens… N'est-ce pas quasiment le seul moyen de vraiment sécuriser cet argent ? Si on le transfère simplement sur un autre compte, n'y a-t-il pas un risque important qu'il soit saisi lui aussi ? Le juge projette alors l'historique d'une conversation sur le mur.





On y lit que l'accusé a demandé à la témoin : « Et vos 100 000 euros ? Ils ont déjà disparu ?» Il faisait référence à l'argent prélevé à titre de garantie, ce à quoi la témoin a répondu dans la conversation : « Oui, ils ont déjà disparu. » « Hmm », dit le juge d'un air pensif. « On dirait bien que vous avez dépensé tout cet argent. »





Un silence pesant règne dans la salle. Tous attendent avec impatience le témoignage de Vivianne Fisher. L'accusé, Rainer Feulmisch, la dévisage intensément.





On voit clairement que la témoin est déstabilisée. Après un bref instant où elle semble avoir besoin de se ressaisir, elle se lance dans un discours verbeux. Mais je pense que chacun dans la salle comprend qu'il ne s'agit que de prétextes.





Tous ceux qui suivent l'affaire du Comité Corona savent que Vivianne est séparée de son mari et ne pouvait donc pas avoir la situation financière aussi confortable à l'époque qu'elle le prétend. Elle affirme que l'argent qu'elle a pris au Comité Corona était toujours disponible, car son mari – je précise que c'était mon ex-mari à l'époque – avait ouvert un compte-titres. Personnellement, je serais très surpris que son mari la soutenait encore financièrement à ce moment-là, car elle l'avait quitté depuis longtemps pour un autre.





Note de l'éditeur. Il a été révélé que Vivianne avait brièvement entretenu une relation avec Robert Saibas, de Oval Media, qui travaillait sur le volet technique au sein du Comité d'enquête sur le coronavirus. Si Vivianne vivait dans une situation financière aussi confortable après sa séparation, pourquoi avait-elle écrit au défendeur, par messagerie instantanée, qu'elle avait besoin d'argent pour payer sa prime d'assurance maladie ? Après la confrontation avec cet historique de conversations mystérieux, le juge a levé l'audience.





Personnellement, j'ai le sentiment que le récit des accusatrices, qui semble être en grande partie un tissu de mensonges, commence peu à peu à s'effondrer. Je dois avouer que c'est un sentiment très agréable. Je rentre chez moi exalté et plein d'espoir.





Cependant, une chose me préoccupe. La question essentielle que tout observateur impartial devrait se poser est : pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Pourquoi ces efforts pour s'emparer d'un argent que les plaignantes ont apparemment déjà mis en leur possession ? Elles n'ont visiblement jamais eu l'intention de restituer l'argent versé au Comité d'enquête sur le coronavirus. S'ils avaient voulu utiliser cet argent pour une enquête, ils auraient pu le rembourser au comité depuis longtemps, puisqu'il se trouve sur l'un de leurs comptes.





Nous sommes face à une énigme, mais il est clair qu'il s'agit d'un complot. C'est une action concertée de nombreuses personnes qui a finalement conduit à condamner à l'inactivité totale et à l'impuissance complète, dans une prison de haute sécurité, le membre le plus actif d'une petite communauté de chercheurs de vérité, celui-là même qui a établi des contacts à travers le monde et initié des actions. Il est traité comme un criminel dangereux. On s'attendrait à une telle action de la part de l'autre camp, pas de la part d'anciens amis et collègues, n'est-ce pas ? Bien sûr, tout le monde va me demander qui sont ces « autres ».





Eh bien, j'ai ma réponse, et je ne la cacherai pas. Il est certain à 100 % qu'il s'agit de personnes, voire d'organisations entières, pour qui le travail du mouvement pour la vérité, accompli de manière exemplaire par l'accusé, est une véritable épine dans le pied. Une épine énorme.