L'inconstitutionnelle interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans

Même les rois de France et l'église catholique n'ont pas interdit les livres aux mineurs après l'invention de l'imprimerie. Ne nous emballons pas: cette loi finira dans les limbes.

Pascal Clérotte juil. 21, 2026

L’Assemblée nationale a voté la loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui obligera l’ensemble des utilisateurs à s’identifier, ouvrant ainsi la porte à une surveillance de masse illégale au sein de l’Union européenne. Au lieu de réagir comme des chiens de Pavlov, réfléchissons un peu: ce n’est pas la fin de liberté d’expression mais un texte rédigé du pied gauche par des clowns - et vu la taille des chaussures…

Notons que les députés RN l’ont voté ou se sont abstenus. Cela vient démontrer qu’il n’y a pas grand chose à attendre de ce parti - pas plus que du reste de la classe politique française - à moins que le peuple ne leur mette, au sens figuré espérons-le, un flingue sur la tempe.

Ce genre de loi a déjà démontré son inefficacité ailleurs. Prenons l’Australie. Une étude de l’Université de Newcastle parue dans le British Medical Journal a montré que plus de 85% des mineurs contournaient allègrement l’interdiction. Parmi les divers moyens utilisés, 9 à 29 % ont utilisé le compte d'une autre personne, 15 à 19 % ont créé un faux compte avec un âge erroné, et 6 à 11 % sont passés par la navigation privée et les VPN.

Au Royaume-Uni, une enquête gouvernementale (BMG Research pour le DSIT), menée auprès de 2 299 enfants de 11-17 ans a montré que près de deux enfants sur cinq (39 %) ont réussi à contourner le contrôle d'âge en ligne, et plus de la moitié choisissent sciemment des sites, des applications ou des jeux pour éviter ce contrôle.

Qu’on ne vienne pas nous dire qu’il s’agit de protéger les enfants, qui sont la seule responsabilité de leurs parents. Il s’agit de ficher l’ensemble de la population et d’interdire l’anonymat en ligne, alors qu’en France la justice a réitéré en septembre 2025 que s’exprimer anonymement est parfaitement licite (tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2025, n° RG 25/51051, affaire Wikimédia Foundation).

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