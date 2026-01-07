Un ancien commandant adjoint de l’OTAN rejette les arguments avancés par les États-Unis pour s’emparer du Groenland

Le général Sir Rupert Smith revient sur l’attaque américaine contre le Venezuela, les interventions occidentales passées en Irak, en Afghanistan et en ex-Yougoslavie, et explique pourquoi les soldats doivent parfois désobéir aux ordres.





Thomas Moller-Nielsen EURACTIV.com





L’attaque américaine contre le Venezuela et la capture du dirigeant contesté Nicolás Maduro ont suscité une condamnation internationale, de nombreux dirigeants, avocats et analystes avertissant que cette intervention est illégale et risque d’encourager la Russie et la Chine à lancer (à nouveau) des offensives similaires contre l’Ukraine et Taïwan

Les évènements de samedi 3 janvier ont également attisé les craintes en Europe que Donald Trump ne mette bientôt à exécution sa promesse d’envahir le Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, le président américain et d’autres responsables du pays ayant fortement intensifié leurs menaces d’annexion de ce territoire danois riche en minerais ces derniers jours.

Pour décrypter ces évolutions et leurs implications, Euractiv s’est entretenu avec le général Sir Rupert Smith, ancien commandant suprême adjoint des forces de l’OTAN en Europe entre 1998 et 2001, et auteur d’un ouvrage de référence sur la guerre contemporaine.

Ce qui suit est une transcription éditée de l’entretien.

Comment évaluez-vous l’attaque américaine contre le Venezuela ?

Ma première réaction est la même que celle de la majorité de la presse : il s’agit d’un mépris des normes de comportement interétatique. Il me semble qu’il s’agit d’une attaque armée d’un pays contre un autre, ce qui viole la Charte des Nations unies, dont les deux pays sont signataires.

