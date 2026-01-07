En 2026, l'UE permettra aux États-Unis d'accéder aux données biométriques de millions d'Européens

Maximilian Henning EURACTIV.com - Le 6 janvier 2026





Les pays de l’UE se préparent à autoriser les États-Unis à accéder aux bases de données biométriques de leur population, dont les empreintes digitales et les caractéristiques faciales, en échange du maintien de l’exemption de visa pour les citoyens européens.

Washington a exigé cet accès en 2022 comme condition au maintien de l’exemption de visa pour les citoyens de l’UE, qu’il accorde à tous les pays de l’UE à l’exception de la Roumanie, de la Bulgarie et de Chypre. Les États-Unis appellent ce système « Enhanced Border Security Partnerships » (EBSP), autrement dit des partenariats renforcés pour la sécurité aux frontières.

La Commission européenne devrait mener cette année des discussions « cadres » avec les États-Unis afin de définir les règles générales régissant le fonctionnement des EBSP. Les pays de l’UE engageront ensuite des discussions directes avec l’administration Trump pour conclure leurs propres accords dans le cadre de l’UE.

Il existe quelques exceptions : le Danemark et l’Irlande ne seront pas concernés. Le premier ne dépend pas des traités européens, et le second ne fait pas partie de l’espace Schengen, la zone de circulation sans passeport de l’Union européenne.

L’accord européen ne définira que les types de bases de données et les catégories de données auxquelles les États-Unis pourront avoir accès. Les différentes capitales détermineront avec Washington les bases de données nationales et les données des citoyens qui seront finalement rendues accessibles aux autorités américaines.





