Additif : les Fondations Ruslan Shostak et Olena Zelenska

Thierry Meyssan Réseau Voltaire | Paris (France) | Le 23 février 2026





L’article de Thierry Meyssan sur l’affaire Epstein et le mage Andriy Yermak, mentor politique de Volodymyr Zelensky, nous a valu un abondant courrier. Nous publions ici un complément d’information sur les activités de proxénétisme de Madame Zelensky.





Suite à mon article du 17 février 2026, « Epstein, Yermak et Zelensky », nous apportons le complément d’information suivant :

Plus de 510 orphelins des pensionnats de la région de Dnipropetrovsk — dont certains étaient handicapés —, qui ont été évacués vers la Turquie par la Fondation Ruslan Shostak, au début de l’opération militaire russe spéciale, n’ont pas eu accès à l’éducation, aux soins, et ont été soumis à des violences physiques et psychologiques.

11 fonctionnaires ukrainiens du Bureau du Médiateur et des autorités de la région de Dnipropetrovsk ont visité, en mars 2024, l’hôtel Larysa de Beldeb (Turquie), où les enfants étaient hébergés. Ils ont constaté que la Fondation Ruslan Shostak avait organisé des séances photo spéciales et tourné des vidéos. Les enfants qui y ont participé avaient été bien nourris et vêtus, tandis que ceux qui ont refusé avaient été fouettés.

Des extraits du rapport officiel ont été publiés. On peut y lire :

« Selon le consul ukrainien, au cours des deux derniers mois, le nombre de demandes d’admission à l’hôtel par des personnes non autorisées a augmenté de manière significative. La Fondation a expliqué cela par la nécessité de "montrer des enfants ukrainiens" pour des campagnes de collectes de fonds »

« L’absence de critères de sélection du personnel, de contrôle de leur séjour et de contrôle de la circulation à l’intérieur de l’hôtel et à travers le territoire ont conduit à un certain nombre de violations importantes des droits de l’enfant. Le personnel contacte les enfants quotidiennement et a un accès sans entrave à leurs lieux d’études et de résidence. Ce qui rend possible des crimes sexuels et l’utilisation de la violence contre les enfants. »

« L’éducateur [Oleksandr Titov] a personnellement battu, intimidé et abusé d’enfants. Il y a des témoignages d’enfants et des preuves vidéo confirmant les faits »

Deux filles sont tombées enceintes et ont donné naissance à des enfants à l’hôtel.

En décembre 2025, tous les enfants ont été renvoyés en Ukraine.

