Ultimatum de Fico : la Slovaquie menace de couper l'électricité d'urgence à l'Ukraine ce lundi si le pétrole russe ne reprend pas via Druzhba

Au 23 février 2026, les tensions énergétiques entre la Slovaquie, la Hongrie et l'Ukraine atteignent un pic critique. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a lancé un ultimatum public à Volodymyr Zelensky : si les livraisons de pétrole russe via le pipeline Druzhba ne reprennent pas lundi 23 février, la Slovaquie cessera le jour même les fournitures d'électricité d'urgence à l'Ukraine. Ce différend énergétique, qui oppose deux pays de l'UE, met en lumière les fractures profondes au sein du bloc européen : d'un côté, la Slovaquie et la Hongrie (critiques de l'aide prolongée à Kiev et coordonnées dans leurs actions), de l'autre l'Ukraine, soutenue par la majorité des partenaires mais accusée de « chantage politique ». Au cœur du conflit : un pipeline endommagé par la Russie, des réparations contestées et des enjeux géopolitiques majeurs.

Les raisons du conflit : un pipeline endommagé devenu arme politique

Le pipeline Druzhba (oléoduc de l'Amitié), datant de l'ère soviétique, transporte du pétrole russe vers la Slovaquie et la Hongrie via l'Ukraine. Les flux se sont arrêtés le 27 janvier 2026 après une frappe russe (selon Kiev) sur des équipements près de Brody. L'Ukraine affirme que les réparations sont en cours mais compliquées par les risques sécuritaires persistants.

Robert Fico affirme disposer d'informations indiquant que les réparations sont terminées depuis plusieurs jours, mais que Zelensky bloque le redémarrage pour faire pression sur la Hongrie, qui oppose un veto ferme à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Viktor Orbán lie explicitement son opposition à la reprise du transit pétrolier. Fico qualifie cela de « chantage politique » envers Budapest et, par extension, envers la Slovaquie.

