Erreurs médicales par intelligence artificielle : « des crânes perforés » et des artères lésées, le bilan noir de l’IA au bloc

Le 13 février 2026 – The Epoch Time

Depuis l'intégration massive de l'intelligence artificielle dans les dispositifs médicaux, les signalements d'incidents explosent aux États-Unis. Crânes perforés, AVC provoqués, artères sectionnées : une enquête révèle un bilan alarmant, alors que la FDA peine à réguler un marché en surchauffe.

L’intelligence artificielle promettait une révolution médicale, faite de diagnostics ultra-précis et d’interventions chirurgicales optimisées. La réalité qui se dessine dans les blocs opératoires américains est bien plus sombre. Une enquête de l’agence Reuters, publiée le 9 février, met en lumière une corrélation troublante : depuis que les logiciels d’apprentissage automatique se multiplient à l’hôpital, le nombre d’erreurs et d’accidents chirurgicaux flambe. L’agence américaine du médicament (FDA) est désormais submergée par les signalements.

L’affaire TruDi : un système qui perd le nord

Le cas du système de navigation TruDi, fabriqué initialement par Acclarent (filiale de Johnson & Johnson), cristallise toutes les inquiétudes, rapporte le média belge 7sur7. Cet outil, conçu pour guider les chirurgiens lors d’opérations délicates des sinus ou du crâne, a vu ses dysfonctionnements exploser après son « dopage » à l’IA en 2021. Avant cette mise à jour, l’outil n’avait fait l’objet que de sept signalements mineurs en trois ans. Depuis l’intégration de l’algorithme d’apprentissage automatique, la FDA a reçu une centaine de rapports d’incidents entre 2021 et 2025.

Les conséquences pour les patients sont parfois dramatiques. Au moins dix personnes ont été blessées car le logiciel a fourni des informations erronées sur la position des instruments chirurgicaux à l’intérieur de leur tête. Un patient a eu la base du crâne perforée. Un autre a vu du liquide cérébrospinal s’écouler par le nez. Deux patients ont même subi un AVC après qu’une artère majeure a été accidentellement lésée.

Des victimes attaquent en justice

Face à ces drames, les victimes contre-attaquent, selon 7sur7. Deux patients ayant subi un AVC ont déposé plainte au Texas, incriminant directement la technologie. « Le produit était sans doute plus sûr avant l’intégration des modifications apportées au logiciel pour y incorporer l’intelligence artificielle qu’après la mise en œuvre de ces modifications », peut-on lire dans l’une des plaintes.

Un chirurgien témoigne d’ailleurs que le système ne donnait pas la position exacte des instruments lors d’une sinuplastie, manquant de peu de provoquer une issue fatale en abîmant l’artère carotide.

