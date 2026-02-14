David Icke : Elon Musk et la fusion de l'humain et de l'IA

https://x.com/davidicke/status/2022653874687844791

Il s'agit là d'une manipulation flagrante.

Premièrement, la communication télépathique (de conscience à conscience) est la norme en dehors de cette minuscule réalité que nous appelons « humaine ». C'est notre état naturel. Le corps humain est en réalité un ordinateur biologique conçu spécifiquement pour limiter et asservir la conscience à des fins de contrôle. Le cerveau est programmé pour décoder le langage, un champ de fréquences généré par les cordes vocales et qu'il transforme en ce que nous appelons des mots. Le corps est un limiteur calculé de la communication télépathique.

On pourrait donc penser que je soutiendrais toute initiative visant à créer une « interface télépathique ». Or, je m'y oppose car il s'agit d'une simple supercherie destinée à justifier la fusion de l'humain et de l'intelligence artificielle, l'IA devenant ainsi l'esprit humain dans son intégralité. « Idéalement, nous vivrions en symbiose avec l'intelligence artificielle », comme l'a déclaré Musk. C'est là le véritable enjeu : non pas l'expansion des capacités de communication. La télépathie technologique ne serait pas une télépathie directe entre consciences, existant à travers l'infini. Elle passerait par une interface d'IA qui contrôlerait la communication en manipulant la PERCEPTION.

Le but de cette interface cerveau-IA est de dicter la perception de la réalité et l'identité de l'humanité, de sorte que la pensée et les réactions émotionnelles humaines seraient véhiculées par l'IA et non par la conscience, qui est le véritable et infini « moi ».

Ray Kurzweil, le cadre de Google « expert » en matière d'IA « humaine » :

« Notre pensée… sera un hybride de pensée biologique et non biologique… les humains pourront repousser leurs limites et « penser dans le nuage »… Nous allons installer des passerelles vers le nuage dans notre cerveau… Nous allons progressivement fusionner et nous améliorer… À mon avis, c’est la nature même de l’être humain : transcender nos limites. » À mesure que la technologie devient largement supérieure à ce que nous sommes, la petite proportion qui reste humaine diminue de plus en plus jusqu'à devenir totalement négligeable. C'est exactement le but recherché. Kurzweil a fixé 2030 comme année cible pour le lancement de ce projet, et il est déjà en cours, comme je le détaille dans mes livres. C'est cette « télépathie » dont parle Musk.

On appelle cela le CONTRÔLE TOTAL.