L’armée israélienne a abattu des humanitaires à bout portant lors du massacre de 2025

Sharif Abdel Kouddous mondialisation.ca, 25 février 2026





Une reconstitution minute par minute du massacre réalisée par Earshot et Forensic Architecture a révélé que les soldats israéliens ont tiré plus de 900 balles sur les humanitaires, tuant 15 d’entre eux.

Selon une enquête conjointe menée par les groupes de recherche indépendants Earshot et Forensic Architecture, les soldats israéliens ont tiré près d’un millier de balles lors de la tuerie de 15 travailleurs humanitaires palestiniens dans le sud de Gaza le 23 mars 2025, dont au moins huit à bout portant. Le rapport, basé sur des témoignages oculaires et des analyses audio et vidéo, montre qu’un certain nombre de travailleurs humanitaires ont été exécutés et qu’au moins un d’entre eux a été abattu à moins d’un mètre de distance.

Ce jour-là, à Tel al-Sultan, Israël a abattu huit travailleurs humanitaires de la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS), six de la Défense civile palestinienne et un membre du personnel d’une agence humanitaire des Nations unies. Cet événement a immédiatement suscité la condamnation internationale et a été décrit comme “l’un des moments les plus sombres” de la guerre par la PRCS.

L’armée israélienne a été contrainte de modifier à plusieurs reprises sa version des faits concernant l’embuscade, après la découverte des corps dans un charnier, ainsi que de leurs véhicules détruits, et la diffusion d’enregistrements vidéo et audio réalisés par les travailleurs humanitaires. Une enquête militaire interne n’a finalement et bien évidemment recommandé aucune poursuite pénale contre les unités de l’armée responsables de l’incident.

Le rapport d’Earshot et de Forensic Architecture reconstitue, minute par minute, le déroulement du massacre. À l’aide d’enregistrements vidéo et audio de l’incident, d’images et de vidéos provenant de sources ouvertes, d’images satellites, de publications sur les réseaux sociaux et d’autres documents, ainsi que d’entretiens approfondis avec deux survivants de l’attaque, les groupes ont pu reconstituer numériquement la scène et les événements entourant le massacre.





