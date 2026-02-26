Sayer Ji, France-Soir Publié le 25 février 2026 - 20:00





Ndlr : cet article est une traduction et une adaptation en français de la série d’articles sur l'enquête publiée par Sayer Ji sur Substack, intitulée « Les véritables profiteurs de la pandémie » . Basée sur les documents récemment publiés par le Département de la Justice américain concernant Jeffrey Epstein, révèlent qu'en 2021, le président des États-Unis a déclaré à la nation que Sayer Ji et onze autres Américains tuions des gens — et l'organisation qui lui a fourni cette affirmation était financée par les mêmes réseaux d'argent occulte dont nous enquêtions sur les profits offshore des vaccins.

Sayer Ji a donné son accord pour la reproduction de l'article. Ceci est la deuxième partie d'une série en trois parties. Lisez les parties 1 et partie 2, partie 3 et partie 4.

Résumé exécutif

L’opération coup de poing : en 2020-2021, un réseau coordonné d’ONG basées au Royaume-Uni — financées par les mêmes organisations philanthropiques dont elles protégeaient les intérêts financiers liés à la pandémie — a utilisé des fonctionnaires, des plateformes technologiques, des systèmes de modération par IA, des menaces juridiques et le privilège parlementaire pour qualifier douze Américains nommément désignés de meurtriers, de criminels et de terroristes pour avoir remis en question les récits officiels sur la pandémie.



L'architecture : le dossier Epstein révèle que les personnes déclarées intouchables avaient conçu des fonds offshore pour les vaccins prévoyant des rendements de « dizaines de milliards », négocié des accords avec le ministère de la Justice concernant Rothschild par l'intermédiaire d'un délinquant sexuel condamné et inscrit la « pandémie » comme catégorie de capital permanente — le tout avant l'existence de la COVID-19.



L'ironie est flagrante : le rapport de l'ISD de mai 2020 , financé par la Fondation Gates et Open Society, qualifiait de « dénué de fondement » tout débat public sur l'implication de Gates, Soros et Rothschild dans la pandémie. Or, le dossier de la commission d'enquête fédérale Epstein documente cette implication en détail, et les chiffres précis de Bates sont accessibles au public. Parallèlement, Oxfam a recensé 85 milliards de dollars de profits excessifs des entreprises pendant la pandémie comme un enjeu politique majeur, tandis que le CCDH a qualifié 36 millions de dollars de revenus de médias indépendants d'urgence morale justifiant leur déplatformisation. La différence n'a jamais résidé dans l'argent, mais

dans le message.



