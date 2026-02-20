La Cour Suprême invalide les tarifs douaniers mondiaux de Trump

Décision importante de la Cour suprême aujourd'hui : les tarifs douaniers mondiaux de Trump en vertu de l'IEEPA viennent d'être invalidés (6-3 Décision)

** Voici le récit complet et sans détour des événements tels qu'ils se sont déroulés le 20 février 2026 :

Le président Trump a eu recours de manière abusive à la loi ** 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux ( ** ) – une loi initialement conçue pour les situations d'urgence nationale liées à des menaces étrangères – afin d'imposer des droits de douane considérables sur les importations en provenance de la quasi-totalité des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Ces mesures comprenaient des droits de douane réciproques de grande ampleur, ainsi que des droits ciblés liés à des problèmes tels que le trafic de fentanyl en provenance de Chine, du Mexique et du Canada. Ces mesures étaient massives : elles visaient à générer des centaines de milliards de dollars de recettes (les estimations variaient de 900 milliards à plus de 1 500 milliards de dollars sur une décennie), à ​​protéger les emplois américains, à relancer le secteur manufacturier, à faire pression sur les « tricheurs » comme la Chine et à remédier aux déficits commerciaux ainsi qu'aux crises liées à la sécurité nationale et à la drogue.

Les recours ont rapidement afflué devant les tribunaux. Les juridictions inférieures se sont majoritairement prononcées contre l'application généralisée de l'IEEPA à la fixation des tarifs douaniers en temps de paix. Les affaires ont été jointes, les plaidoiries ont eu lieu fin 2025, et aujourd'hui, la Cour suprême a tranché. ** Vote : 6-3** pour les rejeter down. ** Le juge en chef Roberts ** a rédigé l'opinion majoritaire (rejointe par les trois juges libéraux — Sotomayor, Kagan, Jackson — plus les conservateurs ** Gorsuch ** et ** Barrett **) .

Extraits clés de Roberts :

- La Constitution donne ** au Congrès seul ** le pouvoir d'imposer des tarifs douaniers en temps de paix.

- La question des affaires étrangères empêche le Congrès de céder ce pouvoir par des termes vagues ou sans limites claires.

- Le président a besoin ** d'une autorisation claire du Congrès ** pour quelque chose d'aussi extraordinaire — et l'IEEPA ne la fournit pas.

- « Sur la base de deux mots séparés par 16 autres dans l'IEEPA —

« réglementer » et « importation » — le Président affirme le pouvoir indépendant d'imposer des droits de douane sur les importations en provenance de n'importe quel pays, de n'importe quel produit, à n'importe quel taux, pour n'importe quelle durée. » → La Cour dit non.

** Gorsuch ** ( concordant en partie) : « Quoi qu’on puisse dire d’autre sur le travail du Congrès dans l’IEEPA, il n’a pas clairement abandonné au Président le pouvoir tarifaire généralisé qu’il cherche à exercer. » ** Dissidents ** : Thomas, Alito, Kavanaugh. ** Kavanaugh ** ( dissidence) : Il est en profond désaccord, mais note que la décision pourrait ne pas tuer entièrement les futurs tarifs douaniers — d'autres lois pourraient justifier la plupart/la totalité d'entre eux, avec des étapes procédurales supplémentaires (puisque l'IEEPA en omet certains en tant que loi « d'urgence »).

** Impact sur le résultat net ** :

- Les tarifs douaniers mondiaux généraux basés sur l'IEEPA sont ** invalides ** → une grande partie du plan de recettes tarifaires/de recettes de Trump anéantie.

- Tous les droits de douane ne sont pas supprimés : l'acier/l'aluminium (article 232), certains droits spécifiques à la Chine (article 301), etc., sont toujours en vigueur.

- Remboursements ? Potentiellement de 130 à 175 milliards de dollars pour les importateurs (logistique complexe à venir ; on ne sait pas si/quand/comment).

- Répercussions économiques : Baisse des coûts à court terme pour les consommateurs/importateurs (électronique, vêtements, pièces automobiles, etc.), forte hausse des actions du secteur de la vente au détail, mais le débat macroéconomique sur l'inflation/désinflation freine la croissance.

Tempête politique : certains sénateurs républicains (comme Moreno) qualifient la mesure d'« outrageuse » et exigent une loi de réconciliation pour entériner les droits de douane. Les dirigeants démocrates, quant à eux, la saluent comme une victoire pour le pouvoir du Congrès. Trump aurait déclaré qu'il « devait faire quelque chose concernant le système judiciaire ». Il s'agit d'un important frein aux abus de pouvoir de l'exécutif → qui réaffirme que l'article I confère au Congrès le pouvoir de fixer les tarifs douaniers. Cependant, l'administration Trump envisageait déjà des lois alternatives pour réimposer des mesures similaires (Goldman Sachs et d'autres affirment que les tarifs douaniers ne sont pas abandonnés, mais simplement réorientés). Majorité historiquement divisée. État de droit contre intensité de la guerre commerciale. Accrochez-vous : la bataille est loin d’être terminée.

