Les élites criminelles mises à nu dans les dossiers Epstein enterrent la vérité

Jonathan Cook – Le 20 février 2026 – mondialisation.ca

Les élites criminelles mises à nu dans les dossiers Epstein enterrent la vérité Seules quelques personnalités seront sacrifiées, mais uniquement pour protéger une culture plus large qui estime que les règles ne s'appliquent pas à l'élite au pouvoir.

Depuis des décennies, nos médias ont ignoré ou décrié comme du « complotisme » toutes les informations sur les réseaux pédophiles criminels dans lesquels les élites se livrent non seulement au viol d’adolescentes et adolescents, de fillettes et petits garçons, et même de nourrissons, victimes d’un trafic international couvert par les plus hautes autorités, mais bien à des actes de torture et de mutilation, voire des assassinats, dans le cadre de rituels filmés et documentés. En France, ces faits ont été dénoncés dès 1988 par un documentaire de CBS (American Girls in Paris, consacré à Jean-Luc Brunel, complice d’Epstein à Paris, tous deux « suicidés » en prison), puis par cet insoutenable mais indispensable documentaire d’Elise Lucet datant de 2000 (Viols d’enfants, la fin du silence), qui a permis la révélation de l’existence de « charniers d’enfants » en région parisienne, évoqués par Martine Bouillon, substitut du procureur de Bobigny, tout cela sans qu’aucune enquête sérieuse soit menée. De même en 2011 pour les déclarations de Luc Ferry, ancien ministre de l’Education Nationale, confirmant un article de presse qui accusait un ancien ministre d’avoir violé des petits garçons à Marrakech, largement identifié comme étant Jack Lang, qui a signé en 1977 une tribune pour la légalisation de la pédophilie (publiée par Le Monde), ou affirmé en 1991 que « La sexualité puérile est encore un continent interdit, aux découvreurs du XXIe siècle d’en aborder les rivages. » Circulez, il n’y a rien à voir. Même cet autre documentaire de CBS de 2020 sur l’impossible suicide d’Epstein ne mérite aucune mention.

La publication d’une partie des dossiers Epstein, malgré sa densité délibérément conçue pour paralyser les esprits et son lourd caviardage, révèle que tout ce « complotisme » était bel et bien vrai, voire ne constituerait que la partie émergée de l’iceberg. Pourtant, les médias dominants continuent à en minimiser la portée, et à ne pas évoquer les liens avérés d’Epstein avec Israël, au service de qui toute cette opération consistant à compromettre des personnalités pour forcer leur allégeance aux intérêts sionistes était menée. Les médias qui, comme Mediapart, accusaient de « réflexe pavlovien » aux relents antisémites l’accusation de « génocide » à Gaza (« Certes, l’inversion de la culpabilité, à l’égard de juifs transformés en bourreaux ultimes, est un trope antisémite bien connu – raison pour laquelle l’utilisation du mot “génocide” nécessitait prudence et argumentation, plutôt que réflexe pavlovien. »), font de même avec l’affaire Epstein : « Et puis sur X, c’est de la folie furieuse. Un raz-de-marée sans aucune prudence. Les gens se saisissent de tout et n’importe quoi, citent des bouts de messages, déforment les propos. Il faut dire que vous mettez les mots “élite-pédocriminel-juif” et vous avez le bingo du siècle pour les complotistes. », assène Fabrice Arfi. Pour Mediapart, qui érige en vertu la prudence et la minimisation (sauf quand il s’agit de justifier la destruction de l’Iran), ce dossier révèle seulement « un monde de puissants qui échangent ragots, plaisanteries anodines ou graveleuses, services, argent et informations. Un monde de puissants où certains échangeaient parfois des femmes, pour certaines mineures, dans une impunité totale. Cette publication désordonnée permet évidemment toutes sortes de théories, des conclusions hâtives, voire fumeuses, mais elle offre aussi des fils à tirer pour un journalisme qui vérifie, recoupe et prend le temps de l’enquête. » Les « vérifications » de Mediapart n’ont amené qu’à l’identification en Jack Lang d’un fraudeur fiscal.

Pour justifier cette incroyable cécité sur les abus sexuels les plus atroces, Mediapart, qui ne rechigne pas à donner les détails les plus explicites de viols sur enfants lorsqu’il s’agit de simple particuliers, se trouve pris d’une pudeur effarouchée face aux turpitudes des puissants, allant jusqu’à falsifier grossièrement la traduction d’un email de Jeffrey Epstein à Jack Lang ayant pour objet « Petit prince », pour dissocier « enfants » et « nouvelles sexualités » (« Faut-il initier l’enfant à la religion ? Abordons les nouvelles sexualités. Faut-il les tester ? », traduit Mediapart, quand même RTL a traduit correctement ce message ignoble : « L’enfant doit-il être initié à la religion ? Aux nouvelles sexualités ? Etre testé ? »). Cette dissimulation jusqu’au-boutiste est tout simplement sidérante.

Comme le montre l’article de Jonathan Cook que nous traduisons ci-dessous, il n’y a là rien de surprenant de la part de ceux-là même qui ont minimisé les crimes israéliens et donné tout le retentissement possible aux crimes fictifs imputés au Hamas (voir Sur Mediapart, les crimes fictifs du Hamas éclipsent les atrocités bien réelles d’Israël), accordé une tribune à des criminels de guerre comme Ehoud Barak, habitué des résidences d’Epstein, et censuré à tour de bras les billets de blogs d’abonnés qui étaient consacrés à cette affaire. Il est naturel que la rédaction de Mediapart persiste dans son rôle de roquet de cour grimé en chien de combat, se gargarisant de son travail, comme si elle avait risqué la vie de ses journalistes en réalisant avant tout le monde une enquête sur les réseaux de violeurs d’enfants, et non contribué à les occulter pendant toutes ces années, et jusqu’à aujourd’hui.

