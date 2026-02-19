Des documents d'ICAN révèlent que le gouvernement américain finance le « Saint Graal » de la recherche en géo-ingénierie

Le 18 février 2026 - ICAN





Grâce à des donateurs comme vous, nous pouvons entreprendre des actions en justice audacieuses. Rejoignez-nous dans ce combat : faites un don ici.





Grâce aux demandes d'accès à l'information (Freedom of Information Act – FOIA) déposées par notre équipe juridique, ICAN met au jour les sources de financement de la recherche en géo-ingénierie et leurs motivations. Selon une subvention inquiétante obtenue par ICAN, la National Science Foundation (NSF) a octroyé près de 400 000 $ en 2021 à des scientifiques des universités Cornell et Indiana qui prétendaient pouvoir atteindre le « Saint Graal » de la recherche en géo-ingénierie : déterminer précisément les limites et les possibilités de cette technique.





Les documents montrent que ces scientifiques pensaient que leurs simulations de modèles climatiques permettraient de résoudre le problème du « choix du lieu et du moment d'injection d'aérosols » dans l'atmosphère lors du déploiement d'injections stratosphériques d'aérosols (SAI), le tout dans le but de parvenir à un « refroidissement global ». Ils ont conçu des « options d'injection » modulables et prêtes à l'emploi en fonction des objectifs climatiques, qu'ils ont ironiquement baptisées « degrés de liberté ». Où ont-ils donc envisagé d'injecter des substances dans l'atmosphère ? Dans l'Arctique. Leur stratégie d'injection d'aérosols supercritiques (SAI) axée sur l'Arctique explorait l'utilisation d'avions pour injecter des aérosols au-dessus de l'Arctique à basse altitude, car ils estimaient que cela était réalisable avec les avions existants, sans qu'il soit nécessaire d'en développer de nouveaux.





De manière inquiétante, ces chercheurs pensent que la géo-ingénierie pourrait être « le seul moyen de limiter certains impacts du changement climatique » et espèrent que leurs travaux éclaireront le processus décisionnel quant à la mise en œuvre future de la géo-ingénierie.





Soyez assurés que l'ICAN a déjà adressé un courrier à la NSF l'exhortant à cesser tout financement de la recherche en géo-ingénierie, compte tenu de l'immense menace que représentent de telles activités pour la santé et la sécurité de la population américaine. ICAN a également chargé son équipe juridique d'entreprendre des démarches pour obtenir les documents que la NSF retient concernant un atelier que ces scientifiques comptaient organiser avec des « experts en politiques publiques afin de discuter des résultats et des orientations futures ».





Vous aussi, vous pouvez faire entendre votre voix en envoyant un courriel à la NSF pour leur faire part de votre opposition au financement public de la recherche en géo-ingénierie. N'oubliez pas de nous mettre en copie à l'adresse takeaction@icandecide.org si vous le faites !





Pour soutenir de futures actions en justice de ce type, cliquez ici pour faire un don.





https://icandecide.org/press-release/ican-documents-show-us-government-funded-holy-grail-of-geoengineering-research/



