Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Statistiques santé aux Etats-Unis

14 Février 2026, 18:28pm

https://x.com/VigilantFox/status/2022673982432886873


 

Joe Rogan resta figé dans un silence stupéfait tandis que le Dr Casey Means énumérait une statistique sanitaire inquiétante après l'autre. « Nous sommes en train d'être détruits, et c'est très récent, et ça s'accélère », a-t-elle averti.

« 74 % des Américains sont en surpoids ou obèses. »

« Les cancers chez les jeunes adultes ont augmenté de 79 % au cours des 10 dernières années. »

« 25 % des hommes de moins de 40 ans souffrent aujourd’hui de dysfonction érectile. » « Aujourd’hui, 50 % des adultes américains souffrent de diabète de type 2 ou de prédiabète. En 1950, seulement 1 % des Américains étaient atteints de diabète de type 2. Aujourd’hui, ce chiffre atteint 50 %. »

« Les cas d’Alzheimer et de démence explosent. » « Les cas de démence chez les jeunes adultes ont triplé depuis 2012. Il s’agit donc de démences à début précoce. »

« On estime désormais qu’un Américain sur deux sera atteint d’un cancer au cours de sa vie, un sur deux. »

« Aux États-Unis, aujourd’hui, un enfant sur 31 est atteint d’autisme. En l’an 2000, ce chiffre était d’un sur 150. » « En Californie, où je vis, [le taux d'autisme est] d'une personne sur 22. Une personne sur 22 souffre d'un trouble du développement neuronal permanent. »

« L’infertilité augmente de 1 % par an. »

« 77 % des jeunes Américains ne peuvent pas servir dans l’armée en raison de l’obésité ou de la toxicomanie. »

« Les maladies auto-immunes. Certaines études indiquent une augmentation de 13 % par an. » « Les maladies cardiaques, qui sont presque totalement évitables, sont la principale cause de décès aux États-Unis, tuant environ 800 000 personnes par an. »

« C’est un peu comme si nous étions tous un peu morts pendant que nous sommes vivants », a déclaré le Dr Means. Ces crises ne sont pas sans lien entre elles. Elles partagent le même schéma biologique : un organisme bloqué en mode survie. Et une fois que vous comprenez ce qui maintient votre corps dans cet état, le chemin vers une véritable guérison prend enfin tout son sens.

 

Vous aimerez aussi :
Erreurs médicales par intelligence artificielle : « des crânes perforés » et des artères lésées, le bilan noir de l’IA au bloc
Erreurs médicales par intelligence artificielle : « des crânes perforés » et des artères lésées, le bilan noir de l’IA au bloc
5 ANS APRÈS : "L'explosion des cancers est réelle" (Bilan Pr Raoult)
5 ANS APRÈS : "L'explosion des cancers est réelle" (Bilan Pr Raoult)
Marion Saint Michel : résister au conformisme
Marion Saint Michel : résister au conformisme
Alerte : la loi qui va détruire vos potagers ! - Kokopelli sonne le Tocsin !
Alerte : la loi qui va détruire vos potagers ! - Kokopelli sonne le Tocsin !
Commenter cet article
R
roland
14/02/2026 22:41
Bonsoir , cela rime à rien de nous passer des vidéos non soutirée :en français, c'est une question de communication qui ne va pas jusqu'au bout de sa démarche, un merci ,est tout petit pour vous signifier l'importance de votre travail ,Cordialement RR
Répondre

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso