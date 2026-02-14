Statistiques santé aux Etats-Unis

https://x.com/VigilantFox/status/2022673982432886873





Joe Rogan resta figé dans un silence stupéfait tandis que le Dr Casey Means énumérait une statistique sanitaire inquiétante après l'autre. « Nous sommes en train d'être détruits, et c'est très récent, et ça s'accélère », a-t-elle averti.

• « 74 % des Américains sont en surpoids ou obèses. »

• « Les cancers chez les jeunes adultes ont augmenté de 79 % au cours des 10 dernières années. »

• « 25 % des hommes de moins de 40 ans souffrent aujourd’hui de dysfonction érectile. » « Aujourd’hui, 50 % des adultes américains souffrent de diabète de type 2 ou de prédiabète. En 1950, seulement 1 % des Américains étaient atteints de diabète de type 2. Aujourd’hui, ce chiffre atteint 50 %. »

• « Les cas d’Alzheimer et de démence explosent. » « Les cas de démence chez les jeunes adultes ont triplé depuis 2012. Il s’agit donc de démences à début précoce. »

• « On estime désormais qu’un Américain sur deux sera atteint d’un cancer au cours de sa vie, un sur deux. »

• « Aux États-Unis, aujourd’hui, un enfant sur 31 est atteint d’autisme. En l’an 2000, ce chiffre était d’un sur 150. » « En Californie, où je vis, [le taux d'autisme est] d'une personne sur 22. Une personne sur 22 souffre d'un trouble du développement neuronal permanent. »

• « L’infertilité augmente de 1 % par an. »

• « 77 % des jeunes Américains ne peuvent pas servir dans l’armée en raison de l’obésité ou de la toxicomanie. »

• « Les maladies auto-immunes. Certaines études indiquent une augmentation de 13 % par an. » « Les maladies cardiaques, qui sont presque totalement évitables, sont la principale cause de décès aux États-Unis, tuant environ 800 000 personnes par an. »

« C’est un peu comme si nous étions tous un peu morts pendant que nous sommes vivants », a déclaré le Dr Means. Ces crises ne sont pas sans lien entre elles. Elles partagent le même schéma biologique : un organisme bloqué en mode survie. Et une fois que vous comprenez ce qui maintient votre corps dans cet état, le chemin vers une véritable guérison prend enfin tout son sens.