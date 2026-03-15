Allégations explosives : ScienceGuardians accuse Arnold Ventures de financer le harcèlement contre des scientifiques depuis plus de dix ans

Le Collectif citoyen, France-Soir Publié le 15 mars 2026 - 11:50





Dans un post choc publié sur X, le collectif ScienceGuardians accuse Arnold Ventures, la fondation philanthropique créée par le milliardaire John Arnold et son épouse Laura, d’avoir financé un réseau surnommé « PubPeer ‘PubSmear’ Network Mob» (réseau mafieux qui salit) qui aurait orchestré, depuis plus d’une décennie, des campagnes de harcèlement, de diffamation et d’attaques réputationnelles contre des chercheurs universitaires. Ces allégations sont liées à l’échec d’un projet de 40 millions de dollars sur la nutrition et à des connexions avec le défunt Jeffrey Epstein. Le groupe exige transparence totale et audits publics.

Les accusations principales de ScienceGuardians

ScienceGuardians se présente comme une plateforme de revue par les pairs post-publication entièrement vérifiée, visant à lutter contre la corruption dans la science et à redonner le pouvoir aux chercheurs. Selon leur post, Arnold Ventures aurait injecté des millions de dollars dans plusieurs organisations clés du domaine de l’« intégrité scientifique » : la PubPeer Foundation, Retraction Watch (géré par le Center for Scientific Integrity), le Center for Open Science (COS) et Sense About Science USA.

Ces entités formeraient un réseau interconnecté accusé d’utiliser le prétexte de la défense de l’intégrité pour lancer des attaques coordonnées contre des scientifiques.

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