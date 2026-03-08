BlackRock refuse les demandes de retraits, du jamais vu

QUELQUE CHOSE DE MAJEUR VIENT DE SE PASSER :

BlackRock vient de bloquer les retraits des investisseurs, ils ne peuvent plus retirer leur propre argent. Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde dit aux gens : non, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Cela n’était jamais arrivé encore.

Le fonds de crédit privé de BlackRock, d’une valeur de 26 milliards de dollars, a reçu 1,2 milliard de dollars de demandes de retrait ce trimestre. Les investisseurs voulaient récupérer 9,3% de leur argent. BlackRock a dit non. Les retraits ont été plafonné à 5 % des sommes investies. BlackRock a versé 620 millions de dollars et a bloqué le reste. Cela signifie que presque LA MOITIÉ des personnes qui voulaient sortir ne pouvaient pas sortir.

Et ce n’est pas seulement BlackRock. Le fonds similaire de Blackstone a enregistré un record de 7,9% de demandes de remboursement. Ils ont dû augmenter leur plafond de retrait et injecter 400 millions de dollars de leur propre argent juste pour couvrir les demandes de retrait. Blue Owl a carrément cessé d’honorer les demandes de rembourssements. Ils les ont remplacées par des reconnaissances de dettes. BLK a chuté de 5 %. KKR, Carlyle, Apollo, Arès, Blue Owl et TPG ont tous chuté de 5 à 6% en même temps.

L’ensemble du secteur du crédit privé s’est vendu en une seule journée. Ces fonds prêtent de l’argent dans le cadre de prêts illiquides. Des prêts qui ne peuvent pas être vendus rapidement. Ainsi, quand trop d’investisseurs veulent partir en même temps, le fonds n’a pas les liquidités pour payer tout le monde. BlackRock vient aussi d'évaluer un prêt séparé de 25 millions de dollars, qui vaut désormais ZERO. I

Il avait été évalué au prix fort il y a trois mois. Disparu du jour au lendemain. Bill Eigen de JPMorgan l’a dit : "Les mauvaises nouvelles arrivent souvent toutes en même temps. L’opacité et l'effet de levier dans le secteur sont préoccupants". C’est une industrie de 1,8 TRILLION de dollars. – Explosion du cours du pétrole. – Guerre au Moyen-Orient. – l’IA perturbe les entreprises de logiciels qui empruntaient massivement à ces fonds. – Les baisse de taux ne sont plus au menu.

Quand les plus grands fonds du monde commencent à dire aux investisseurs que vous ne pouvez pas récupérer votre argent... , C’est un AVERTISSEMENT MAJEUR. Résumons: BlackRock vous a vendu des titres de dette privé soi disant liquides. Et maintenant, ils refusent tout retrait de leur fond d'un capital de 26 milliards de dollars. De "accédez à votre capital quand vous en avez besoin", vient juste de se transformer en "désolé, votre argent est collé". Ca n'était encore jamais arrivé dans l'histoire de BlackRock.

Le 6 mars 2026, BlackRock a officiellement plafonné les rachats pour son HPS Corporate Lending Fund (HLEND). Il a reçu des demandes pour 9,3% de sa valeur mais n’a permis que la limite trimestrielle standard de 5%, bloquant ainsi le fonds. Cela signifie que presque LA MOITIÉ des personnes qui voulaient sortir n'ont pas pu sortir.





