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Ciel Voilé

Israël et Etats-Unis en guerre

30 Mars 2026, 16:50pm

Israël et Etats-Unis en guerre

https://x.com/idrissaberkane/status/2038588691321376884

 

Trump vient de menacer l’Iran de détruire toutes ses centrales de dessalement après avoir annoncé plus de dix fois qu’il avait déjà gagné D’une part c’est une menace de crime de guerre D’autre part son stagiaire a dû oublier de lui dire que l’Iran n’est dépendante qu’à 2% du dessalement pour son eau potable contre 40 à 90% pour les alliés de Washington. La connerie à ce point là, franchement ça devient gênant.

(Infographie : @RosenvoldGeo )

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