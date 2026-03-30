Israël et Etats-Unis en guerre
https://x.com/idrissaberkane/status/2038588691321376884
Trump vient de menacer l’Iran de détruire toutes ses centrales de dessalement après avoir annoncé plus de dix fois qu’il avait déjà gagné D’une part c’est une menace de crime de guerre D’autre part son stagiaire a dû oublier de lui dire que l’Iran n’est dépendante qu’à 2% du dessalement pour son eau potable contre 40 à 90% pour les alliés de Washington. La connerie à ce point là, franchement ça devient gênant.
(Infographie : @RosenvoldGeo )