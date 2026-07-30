Le nerf de la guerre est coupé

Alastair Crooke – Le 29 juillet 2026 mondialisation.ca

Trump a ordonné à l’armée américaine de ne pas mener de nouvelles frappes contre l’Iran vendredi soir, malgré sa récente menace d’une “attaque massive ouvrant les portes de l’enfer” contre l’Iran.

Les États-Unis ont demandé un nouveau cessez-le-feu temporaire avec l’Iran et cherchent à revenir au précédent mémorandum d’entente qui s’est effondré, avec des discussions pour inclure le Yémen, et Trump cherchant à inviter AnsarAllah à participer aux négociations.

De toute évidence, Trump est en colère et craint que la guerre ne consume sa présidence (et son héritage). L’Iran a rejeté de manière exhaustive toute offre de négociation tout au long de la semaine dernière et a confirmé qu’il n’entamerait en aucun cas de nouvelles négociations. En termes simples, pourquoi l’Iran consentirait-il à donner aux États-Unis le temps de se regrouper et de se réarmer avant de lancer une autre série de frappes contre l’Iran alors que les États-Unis « s’enfuient ».

Un retour au protocole d’entente dont Trump a à plusieurs reprises écorché la crédibilité ? Peu probable.

Will Schryver note que des rumeurs circulent selon lesquelles le Pentagone fait pression sur Trump pour qu’il arrête sa guerre contre l’Iran parce que les États-Unis ont presque épuisé leurs stocks d’intercepteurs de défense aérienne et de missiles de frappe à distance. Les principaux collaborateurs du président sont également inquiets de la perspective d’une guerre qui s’étendrait à tout le Moyen-Orient, de l’aliénation des principaux alliés du Golfe vulnérables à de nouvelles attaques iraniennes et de la crise énergétique à venir. « Peu ou personne dans le cercle restreint de M. Trump pensent que le plan d’escalade était sage, ont déclaré les deux personnes informées », rapporte le New York Times.

Il semble également que les magouilles sur la situation exacte de l’approvisionnement en carburant aux États-Unis aient pu jouer un rôle dans cette marche arrière de Trump. Larry Johnson rapporte que :

« [Un] mémoire préparé par Karl Miller étudie comment les opérations secrètes d’achat et d’exportation de carburant de l’armée américaine épuisent les réserves de diesel et de carburéacteur du pays, en particulier pendant une période où les stocks nationaux sont déjà extrêmement bas ».

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