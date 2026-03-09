Israël : projet de loi pour emprisonner qui parle de Jésus ?

Des leaders chrétiens conservateurs appellent le Premier ministre Benjamin Netanyahu à rejeter un projet de loi proposé par des membres de sa coalition visant à criminaliser le fait de parler de Jésus en Israël. Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Cohen, est en direct de Tel Aviv pour nous en dire plus. Bonjour Daniel.





Bonjour Allison. Bonjour à tous. Une information importante à quelques jours du dimanche des Rameaux, du Vendredi saint et de Pâques, périodes sacrées pour les chrétiens.





Deux membres ultra-orthodoxes de la coalition du Premier ministre Netanyahu ont déposé un projet de loi qui punirait de peines de prison les croyants qui partagent l'Évangile de Jésus. Les députés Moshe Gafni et Yaakov Asher, du parti Judaïsme unifié de la Torah, ont présenté la semaine dernière un texte législatif qui rendrait illégal le fait de parler de Jésus ou de produire du contenu en ligne, imprimé ou par courrier. Leur explication du projet de loi insiste sur la nécessité de dissuader les chrétiens en particulier.





La peine ? Un an de prison, voire deux ans pour toute personne de moins de 18 ans qui partage l'Évangile. Joel Rosenberg est le présentateur du Rosenberg Report et rédacteur en chef d'Alt-Israel News. Il est aussi un Juif disciple de Jésus.





Bien sûr, les Juifs ne partagent pas l'avis des chrétiens, évangéliques ou autres, sur l'identité de Jésus, n'est-ce pas ? Nous savons tous qu'il existe une divergence théologique, mais les chrétiens évangéliques et les autres chrétiens ont toujours été d'un grand soutien à Israël et au peuple juif. Réduire au silence, museler et bâillonner même des Israéliens comme moi et d'autres, en leur interdisant de parler de leur foi et d'expliquer leurs convictions, c'est terrible. Ce n'est pas la liberté.





Bien qu'il ne partage pas ces convictions théologiques, Netanyahu a toujours été un fervent défenseur des évangéliques, prenant la parole lors de réunions et défendant la liberté d'expression et la liberté de la petite communauté chrétienne d'Israël. Si ce projet de loi venait à être adopté, il pourrait engendrer un grave conflit avec les 60 millions d'évangéliques aux États-Unis et les 600 millions dans le monde. Gafni avait déjà proposé une interdiction de l'évangélisation en 1999.





Ses efforts avaient été vains. Le Judaïsme unifié de la Torah se trouve désormais en position de force dans les négociations, car Netanyahu doit absolument conserver ce parti au sein de sa coalition, sous peine de voir sa position au pouvoir menacée. Allison, je vous redonne la parole.





Très bien. Daniel Cohen, merci beaucoup.