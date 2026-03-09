Accord OpenAI-Pentagone : la dirigeante de la filiale robotique du géant de l’IA annonce sa démission

M. A. Publié le 09 mars 2026 - 12:10





L’annonce par OpenAI et son dirigeant, Sam Altman, d’un accord avec le Pentagone après le bras de fer qui a mené au retrait par Donald Trump de Claude d’Anthropic des réseaux du DoD ne fait pas que des mécontents parmi les usagers de ChatGPT. La directrice générale d’OpenAI Robotics a annoncé samedi sa démission, exprimant son inquiétude quant à la fiabilité des gardes-fous devant empêcher un usage de cette IA pour une surveillance de masse intérieure ou pour des armes autonomes.

Depuis la semaine dernière, Donald Trump multiplie les attaques publiques contre Anthropic, qu’il qualifie de société “woke” dirigée par des “cinglés de gauche”, l’accusant de vouloir dicter au Pentagone ses conditions d’usage de l’IA. Ces critiques s’inscrivent dans un bras de fer entamé fin février, lorsque Anthropic a refusé de lever certains garde‑fous éthiques sur l’utilisation de ses modèles pour la surveillance de masse et les armes autonomes, estimant qu’elle ne pouvait “en conscience” accepter une utilisation illimitée de son IA pour des opérations militaires et de sécurité intérieure.

Anthropic OUT, OpenAI IN

Le 27 février, à la veille d’une échéance fixée par le Pentagone, Trump annonce sur Truth Social qu’il ordonne à toutes les agences fédérales de “cesser immédiatement” l’usage de la technologie d’Anthropic, tout en accordant au département de la Défense un délai pour retirer les systèmes déjà intégrés et en menaçant la société si elle n’aide pas activement à ce retrait.

La suite :

https://www.francesoir.fr/science-tech/accord-openai-pentagone-la-dirigeante-de-la-filiale-robotique-du-geant-de-l-ia-annonce