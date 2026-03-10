Jean-Noël Barrot accuse Ursula von der Leyen d'outrepasser ses compétences en matière de politique étrangère

Charles Cohen / Nicoletta Ionta EURACTIV.com Le 10 mars 2026

La Commission européenne ne devrait pas outrepasser son mandat officiel en usurpant le rôle de politique étrangère du service diplomatique de l’UE, a déclaré lundi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot aux ambassadeurs de l’UE, lors d’une conférence à laquelle assistait Ursula von der Leyen.

« La Commission doit respecter strictement le principe de subsidiarité », a déclaré M. Barrot lors d’une conférence des ambassadeurs de l’UE à Bruxelles, en référence aux traités de l’UE.

La France s’est brouillée cette année avec la Commission d’Ursula von der Leyen à la suite de sa décision d’envoyer l’un des membres de son équipe à la réunion inaugurale du Conseil de paix de Donald Trump, envisagé comme une structure de sécurité mondiale rivale des Nations unies.

« Nous comptons sur un SEAE fort », a déclaré M. Barrot, ajoutant que le Service européen pour l’action extérieure de l’UE, dirigé par sa collègue centriste Kaja Kallas, devrait réaffirmer les compétences de chaque institution de l’UE dans une prochaine stratégie de sécurité.

Dans un discours prononcé plus tôt dans la journée lors de la même conférence, Mme von der Leyen a salué le Conseil de paix en déclarant :« Toute nouvelle initiative devrait viser à compléter l’ONU, et non à la concurrencer ou à la remplacer. »

Le rôle de Mme von der Leyen en tant que chef de facto de la politique étrangère de l’Union européenne n’a fait que se renforcer depuis le début des attaques américaines et israéliennes contre l’Iran.

