Ceuta : les États européens perdent le contrôle de leurs frontières ! - Rodrigo Ballester

https://x.com/FinanceLancelot/status/2082986369933054252 La raison pour laquelle les gens envahissent Ceuta, en Espagne, en ce moment, c’est parce que cela supprime le contrôle espagnol des deux côtés du détroit de Gibraltar. Ainsi, vous allez voir le détroit d’Ormuz, la mer Rouge et le détroit de Gibraltar contestés, coupant tous les transports vers la Méditerranée. C’est ainsi que commencent toutes les guerres mondiales, à propos de routes commerciales vitales.

https://x.com/ShadowofEzra/status/2082984666059931807 Benjamin Netanyahu et son fils, Yair Netanyahu, appellent à une invasion des villes espagnoles de Ceuta et Melilla par les « Arabes et musulmans » depuis au moins 2019. Le fils de Netanyahu a écrit : « Chers Arabes et musulmans : Vous voulez libérer les terres arabes islamiques occupées ? Voici un bon début ! » Plus tôt cette année, Netanyahu a déclaré que l'Espagne avait décidé de se dresser contre Israël et qu'il ferait un exemple de ce pays. « Je n'entends pas permettre à un quelconque pays de mener une guerre diplomatique contre nous sans payer immédiatement le prix. »