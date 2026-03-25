L’attaque par l’Iran des bases US dans la région du Golfe Persique

agression par l’Iran des pays hôtes des bases ou réponse légitime à l’agression conjointe d’Israël et des USA contre l’Iran ?

Daniel Godet pour France-Soir Publié le 24 mars 2026 - 17:00





Les monarchies arabes de la région du Golfe se plaignent des attaques quotidiennes iraniennes sur leur territoire, et parlent d’une agression de l’Iran à leur endroit. L’Iran rétorque qu’il s’agit de frapper les bases US d’où partent les bombardements d’« USraël » sur l’Iran, sans compter que ces Éats laissent les agresseurs utiliser leur espace aérien : dans ce contexte, la riposte de l’Iran sur les bases US relèverait de son bon droit.

Le droit international – et en particulier les textes de l’ONU – apportent-ils une réponse ?

Eh bien oui. Sur son site ‘Réseau Voltaire’, Thierry Meyssan pointe le doigt sur la définition d’une agression telle qu’elle ressort de la résolution 3314 de l’AG ONU du 14 décembre 1974. Dans l’article 3, alinéa f, de son annexe, la résolution précise que constitue un acte d’agression « le fait pour un État d’admettre que son territoire, qu’il a mis à disposition d’un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un État tiers ». Il ne semble pas que les États du Golfe se soient élevés contre l’utilisation par l’armée US des bases ou de leur espace aérien pour mener des attaques contre l’Iran. Du coup, ces États se sont placées en quelque sorte en état de complicité d’agression, et cela ouvre droit à la riposte de l’Iran contre eux.

Pour s’affranchir de ce risque, les États arabes auraient dû s’opposer à l’utilisation de leur espace aérien et des bases US sur leur territoire par les attaquants. Comme l’a fait l’Espagne. Et si les USA étaient passés outre une telle opposition, cela aurait bien pu constituer une agression des USA contre les pays hôtes de leurs bases (article 3 alinéa e de la résolution ONU) !

C’est d’autant plus important que l’article 5 de l’annexe précise qu’une « agression donne lieu à responsabilité internationale » : l’Iran pourrait ainsi réclamer aux monarchies du Golfe des dédommagements pour ses dégâts ; ce sont des dizaines de milliards de dollars qui seraient en jeu.

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