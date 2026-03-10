Le fonds de pension norvégien se désengage de Bolloré en raison de violations des droits humains

5 Mar 2026 – Grain.org - Communiqué de presse collectif |





Le plus grand fonds de pension au monde a révélé avoir vendu ses parts dans le groupe Bolloré, un puissant conglomérat français, en raison de préoccupations non résolues concernant de « graves violations des droits humains » dans une entreprise agricole détenue en partie par le groupe.





Cette décision a été rendue publique le 26 février 2026, dans un rapport de la Norwegian Bank Investment Management (NBIM).[1] Le rapport indique qu'après des années de dialogue avec Bolloré SE et la Compagnie de l'Odet SE sur « leur gestion des risques liés aux droits humains, aux violences sexuelles, au harcèlement et aux violations des droits du travail » dans les plantations de la société luxembourgeoise Socfin, dans laquelle le groupe Bolloré détient une « part importante », la NBIM a décidé de les exclure de son portefeuille d'investissement.





Les violations et les abus sont dénoncés depuis longtemps par les communautés concernées. Le groupe Socfin, fondé en 1909, contrôle 370 000 hectares destinés à la production d'huile de palme et de caoutchouc dans dix pays d'Afrique et d'Asie. Dans bon nombre de ces pays, Socfin a acquis les terres sans consulter ni obtenir le consentement des communautés, qui ont le sentiment qu'on leur a volé leurs terres. Les plantations entourent souvent les villages et polluent leurs sources d'eau, de sorte que les villageois ne peuvent pas cultiver leurs propres denrées alimentaires. Lorsque les villageois ramassent des noix de palme tombées ou dénoncent leur situation, ils sont régulièrement harcelés. Pour les femmes et les filles des villages, les violences sexuelles, voire les viols, commis par les ouvriers des plantations ou les forces de sécurité sont monnaie courante.

La suite :

https://grain.org/fr/article/7356-le-fonds-de-pension-norvegien-se-desengage-de-bollore-en-raison-de-violations-des-droits-humains



