EXCLUSIF : Des responsables américains visitent les capitales européennes pour faire pression contre la loi sur la déforestation

Washington a poussé Bruxelles à accorder aux États-Unis le statut de « risque négligeable ».

Sofia Sanchez Manzanaro EURACTIV.com Le 10 mars 2026





Une délégation de responsables américains effectue cette semaine une tournée dans les capitales européennes afin de faire pression contre la réglementation de l’UE sur la déforestation, dans un effort de dernière minute à quelques semaines seulement de la décision de Bruxelles de modifier ou non la loi, ont déclaré quatre sources proches des négociations à Euractiv.

À partir de décembre 2026, les entreprises devront démontrer que certains produits vendus dans l’UE, notamment le cacao, le café, le soja, l’huile de palme, le caoutchouc, le bétail et le bois, n’ont pas contribué à la déforestation. La mise en œuvre de ces règles a déjà été reportée à plusieurs reprises.

Des représentants du ministère américain de l’Agriculture (USDA) et du Bureau du représentant américain au commerce (USTR) devraient se rendre à Madrid, Rome, Berlin, Paris et Bruxelles.

Les réunions ont débuté lundi matin à Madrid, où une délégation américaine de huit personnes a rencontré María Jesús Rodríguez de Sancho, directrice générale espagnole de la biodiversité, a déclaré un représentant du gouvernement à Euractiv.

Washington a déjà critiqué ces règles dans un rapport de l’USTR, les qualifiant d’obstacle au commerce, et a fait pression sur Bruxelles pour qu’elle reconnaisse que les États-Unis ne représentent qu’un « risque négligeable » pour la déforestation mondiale, notamment dans une déclaration commune adoptée l’été dernier.

