Les injections ARNm covid ont flingué la protéine P53 essentielle contre les cancers, bonne nouvelle on a trouvé une molécule capable de la réactiver

Les cancers subissent une forte pression de sélection visant à inactiver la protéine p53, et il existe plus de 1 000 façons d’y parvenir. Une seule molécule de p53 mutante au sein du tétramère fonctionnel peut empoisonner l’ensemble du complexe — de nombreuses mutations sont dominantes négatives. Certaines mutations du gène p53 perturbent non seulement sa fonction antitumorale, mais ajoutent également de nouvelles fonctions pro-tumorales (il s’agit des mutations « à gain de fonction »).

Oui, c’est effectivement une excellente nouvelle dans le domaine de l’oncologie ! Le post met en lumière des avancées récentes et très concrètes sur la réactivation de p53, qui est souvent qualifiée de « gardien du génome » et mutée dans plus de 50 % des cancers. Rappel rapide sur p53 et pourquoi c’est si important. Comme bien résumé dans le message :

Les tumeurs exercent une énorme pression de sélection pour inactiver p53 (plus de 1 000 mécanismes connus : mutations, délétions, inhibitions indirectes…).

Beaucoup de mutations sont dominantes négatives : une seule copie mutante peut « saboter » le tétramère fonctionnel de p53.

Certaines mutations vont plus loin avec un gain de fonction (GOF) : la protéine mutante favorise activement la progression tumorale (invasion, métastases, résistance aux traitements…).

