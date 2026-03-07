Cette année, le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une attaque militaire contre l'Iran. Ce fut une expérience humiliante.

Ces derniers jours, de plus en plus de personnes pensent que Trump a peut-être commis une grave erreur stratégique. Trump et son gouvernement pensaient qu'en éliminant Khamenei et les principaux dirigeants iraniens, ils réussiraient leur première offensive. Ils croyaient ainsi paralyser le commandement militaire iranien.

Le peuple se soulèverait et l'Iran capitulerait. Or, la contre-attaque iranienne a été extrêmement violente et rapide. On peut en constater les effets chaque soir.

Bien que certaines informations soient difficiles à interpréter, certains rapports faisant autorité restent fiables. Par exemple, la quasi-totalité des bases militaires américaines à l'étranger ont été la cible de missiles et de drones iraniens. Cette fois-ci, l'intensité de l'attaque était bien supérieure à celle de la guerre de douze jours, six mois auparavant.

De toute évidence, la technologie a progressé. Hier, on m'a demandé si la Chine avait fourni des missiles antinavires et des armes à haut pouvoir explosif à l'Iran. J'ai répondu que la Chine et l'Iran avaient signé un accord de coopération global très important, d'une durée de 25 ans.

Cet accord comporte un volet de coopération militaire. Tout est public, vous pouvez le constater. La Chine est un grand pays.

Dès lors que nous parvenons à un accord, nous le mettons en œuvre progressivement. Or, cette fois-ci, l'Iran a attaqué la quasi-totalité des villes israéliennes. Israël ne disposant d'aucun avantage stratégique en termes d'espace, la quasi-totalité des villes, même certaines petites agglomérations et des zones sensibles, ont été touchées par des missiles iraniens.

Tel Aviv est la capitale de cette région. Les informations dont nous disposons actuellement indiquent que le ministère israélien de la Défense nationale, l'état-major général, le commandement de l'armée de l'air, le quartier des affaires du centre-ville, ainsi que la station de pompage d'eau de mer, etc., ont tous été visés. Il semble que l'Iran se soit préparé à cette riposte.

Bien que le guide spirituel, le ministre de la Défense nationale, le commandant en chef, etc., aient tous été tués, les préparatifs se poursuivent. De même, l'approvisionnement logistique et les garanties logistiques d'Israël et des forces armées américaines ont déjà été minutieusement planifiés et évalués.

Il est clair qu'Israël et les États-Unis ont fait de l'élimination de Khamenei leur objectif initial. Ils voulaient ainsi, à un coût relativement faible, remporter un succès stratégique majeur et provoquer l’effondrement de l'Iran. L'effet obtenu semble être inverse.

À l'origine, l'économie iranienne était en grande difficulté. On pourrait même dire que la révolution de couleur a failli réussir précisément à cause de cette situation économique désastreuse. La colère populaire était alors à son comble.

Toutes sortes de forces, notamment des forces antigouvernementales, et des voix dissidentes se sont fait entendre. Les États-Unis espéraient une révolution de couleur. Cependant, le gouvernement bénéficiait d'un soutien non négligeable.

Un bras de fer s'est donc engagé. Mais maintenant, après l'assassinat de Khamenei, c'est devenu pour lui une sorte de supplice personnel. Il était considéré comme un saint.

De fait, du moins jusqu'à présent, l'Iran s'est montré plus uni face à l'invasion israélienne. C'est devenu un symbole, un emblème, voire un drapeau. Je pense que c'est ce qu'Israël et les États-Unis n'ont pas encore compris.

C'est ce que j'ai toujours dit. Les décisions de Trump sont souvent motivées par l'autosatisfaction, et leur qualité est souvent médiocre.

La société iranienne est marquée par un fossé entre riches et pauvres. Le mécontentement social est palpable. Il existe une contradiction entre conservateurs et réformistes, ainsi qu'entre religieux et laïcs. Or, les États-Unis et Israël se sont bombardés mutuellement, donnant l'illusion que chacun devait faire front commun face à ses problèmes internes.

Ces problèmes ressurgiront plus tard. Souvent, ce genre de guerre d'invasion étrangère a un effet fédérateur. C'est ainsi qu'est né un mouvement anti-américain, une forme de vengeance contre les États-Unis.

Comme nous le savons, l'Iran n'est ni la Libye, ni la Syrie. Il possède sa propre civilisation antique, la civilisation perse. La civilisation chinoise, quant à elle, n'a connu aucune interruption depuis 5 000 ans.

Nous, en revanche, avons connu 6 000 ans d'histoire. Certes, elle a été interrompue en son milieu, mais nous avons toujours revendiqué le statut de civilisation indépendante forte d'une histoire de 6 000 ans.

De plus, l'Iran dispose d'une industrie manufacturière considérable, et notamment de la capacité de mener des opérations militaires sans encombre. C'est une puissance moyenne. Bien que le Canada soit également une puissance moyenne, il ne figure pas parmi les pays en développement.

L'Iran est une puissance moyenne parmi les pays occidentaux. Le point crucial est que les décisions prises par Trump sont extrêmement mauvaises. Par conséquent, il est désormais quasiment impossible qu'il s'effondre.

Je pense qu'en fin de compte, les États-Unis ne deviendront pas plus puissants, mais que leur empire déclinera. Je pense que lorsque Trump a lancé la guerre commerciale et tarifaire, nous nous sommes moqués de lui. Nous nous sommes moqués de lui publiquement.

Nous nous sommes moqués de lui en 2018. Ses décisions Son niveau de prise de décision est déplorable. Il n'a mené aucune étude sérieuse.

Son niveau de décision est si mauvais qu'il a osé déclarer la guerre. Nous l'avons répété à maintes reprises dans l'émission. Il semble qu'il n'ait pas suivi l'émission « Sauver la Chine » ou qu'il n'en ait tiré aucune leçon. Chacune de ses décisions est ainsi.

Il s'est pris la tête, mais les peuples du Pacifique n'ont pas osé s'y opposer. Résultat : il a fait un mauvais choix. La guerre commerciale, la guerre tarifaire et la guerre technologique ont toutes échoué.

Maintenant, cette invasion de l'Iran est également un échec. Il est peu probable que les États-Unis retrouvent leur grandeur, mais leur empire est en déclin. Merci.