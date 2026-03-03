Une étude fait le lien entre les nitrates dans l'eau et un risque de démence

France-Soir Publié le 03 mars 2026 - 18:15





Une étude publiée en décembre 2025 dans la revue Alzheimer’s & Dementia révèle que des niveaux de nitrates aussi faibles que 5 mg/L pourraient accroître le risque de démence. Menée sur plus de 54 000 adultes danois suivis jusqu’à 27 ans, cette recherche questionne les seuils réglementaires en vigueur aux États-Unis et en Europe, fixés respectivement à 10 et 50 mg/L. Les auteurs appellent les autorités à réexaminer ces limites face à une exposition chronique de faible intensité.

« C’est la première fois que les nitrates présents dans l’eau potable sont associés à la démence », affirme la docteure Nicola Bondonno. Les nitrates issus des légumes semblent protecteurs grâce aux antioxydants qui favorisent la production d’oxyde nitrique et freinent la formation de N-nitrosamines. Dans l’eau ou la viande transformée, ces garde fous disparaissent. Comme le rapporte The Epoch Times, la professeure Hope Barkoukis rappelle que 80 % de l’exposition provient des végétaux et que, chez l’adulte, l’acidité gastrique limite en principe les effets délétères.

La suite :

https://www.francesoir.fr/societe-sante/une-etude-fait-le-lien-entre-les-nitrates-dans-l-eau-et-un-risque-de-demence