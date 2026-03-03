Une étude fait le lien entre les nitrates dans l'eau et un risque de démence
Une étude fait le lien entre les nitrates dans l'eau et un risque de démence
France-Soir Publié le 03 mars 2026 - 18:15
Une étude publiée en décembre 2025 dans la revue Alzheimer’s & Dementia révèle que des niveaux de nitrates aussi faibles que 5 mg/L pourraient accroître le risque de démence. Menée sur plus de 54 000 adultes danois suivis jusqu’à 27 ans, cette recherche questionne les seuils réglementaires en vigueur aux États-Unis et en Europe, fixés respectivement à 10 et 50 mg/L. Les auteurs appellent les autorités à réexaminer ces limites face à une exposition chronique de faible intensité.
« C’est la première fois que les nitrates présents dans l’eau potable sont associés à la démence », affirme la docteure Nicola Bondonno. Les nitrates issus des légumes semblent protecteurs grâce aux antioxydants qui favorisent la production d’oxyde nitrique et freinent la formation de N-nitrosamines. Dans l’eau ou la viande transformée, ces garde fous disparaissent. Comme le rapporte The Epoch Times, la professeure Hope Barkoukis rappelle que 80 % de l’exposition provient des végétaux et que, chez l’adulte, l’acidité gastrique limite en principe les effets délétères.
La suite :
https://www.francesoir.fr/societe-sante/une-etude-fait-le-lien-entre-les-nitrates-dans-l-eau-et-un-risque-de-demence