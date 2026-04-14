France Télévision : dérives dénoncées et défiance record, la crise s’installe jusqu’au cœur de France 3 Île-de-France

France-Soir avec AFP Publié le 14 avril 2026 - 10:00





Dans un post X publié ce dimanche 12 avril 2026, Charles Alloncle, rapporteur de la commission d'enquête sur France Télévision, a rappelé que l’Assemblée nationale s’est, pour la première fois de son histoire, penchée sur les 4 milliards d’euros annuels alloués à l’audiovisuel public – soit la moitié du budget du ministère de la Culture. Après 63 auditions et près de 250 personnes entendues, le constat est sévère. Alloncle pointe « de graves dérives » : atteintes au pluralisme, conflits d’intérêts, externalisation massive (près d’un milliard d’euros par an confiés à des sociétés de production privées), situations de favoritisme, dépenses somptuaires et gestion défaillante des fonds publics.

« Cette transparence a un prix », écrit Alloncle : depuis le début des travaux, « tous ceux qui bénéficient de ce système s’emploient à discréditer la commission ». Pourtant, argue-t-il, « chaque Français est, de fait, co-actionnaire de son audiovisuel public » via la redevance. Il exige donc « le droit de savoir à qui, pour quoi et comment son argent est dépensé ». Le rapporteur appelle même à étendre ce contrôle à l’ensemble des politiques publiques, notamment aux plus de 1 200 agences et comités qui représentent près de cent milliards d’euros de dépenses chaque année, alors que la dette publique devient « incontrôlable ».

Pendant ce temps, les journalistes de France 3 Île-de-France font écho à ces révélations, dénonçant la « dégradation de (leur) outil de travail » et s’interrogeant sur la capacité de la direction à préserver « les moyens techniques » et « la ligne éditoriale » à travers une motion de défiance.

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