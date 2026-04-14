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Ciel Voilé

L’effondrement du droit multilatéral et la confusion des champs de bataille

14 Avril 2026, 18:33pm

L’effondrement du droit multilatéral et la confusion des champs de bataille

 

thierry Meyssan Réseau Voltaire | Paris (France) | Le 14 avril 2026


 

Les États-Unis se sont comportés, à l’occasion de la guerre israélienne contre l’Iran, comme des barbares. Leur président, Donald Trump, a revendiqué attaquer des civils, alors qu’il prétendait, il y a un mois, vouloir les libérer. Il est allé jusqu’à menacer d’éradiquer la civilisation iranienne, lui qui ambitionnait de recevoir le prix Nobel de la paix.
En agissant ainsi, Washington n’a pas seulement violé la charte des Nations unies. Il a contraint certains de ses alliés à découvrir qu’il n’était pas leur protecteur, mais qu’au contraire, il les précipitait dans une guerre qu’ils n’avaient pas choisie.

Le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, a d’abord déclaré qu’étaient « sérieusement examinées la destruction totale de zones et la mort certaine de groupes de personnes qui, jusqu’à présent, n’avaient pas été envisagés comme des cibles possibles » (S/2026/141). Puis il a publiquement et explicitement menacé d’anéantir la civilisation iranienne, le 7 avril 2026 [1], en violation de l’article 2.4 de la Charte des Nations unies.

Ce faisant, le président des États-Unis s’est tenu hors de la civilisation. S’il est un principe de base du droit international, depuis la conférence de la Haye de 1899, c’est que les États signataires ne doivent pas se comporter comme des barbares.

Il n’a pas mis sa menace à exécution, mais avec une violence inouïe, a détruit délibérément des cibles civiles.

La suite :

https://www.voltairenet.org/article224210.html

 

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