Manoeuvres, conflits d’intérêts et fébrilité : le président Patrier-Leitus face à la commission d’enquête sur l’audiovisuel public

Le Collectif citoyen, France-Soir Publié le 06 avril 2026 - 12:30

Ce lundi 6 avril 2026, Jérémie Patrier-Leitus, député Horizons du Calvados et président de la commission d’enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public, a relancé la polémique sur les ondes de RTL. Invité de RTL Matin face à Thomas Sotto, il a déclaré sans détour : « Avec le rapporteur, j’ai une différence de méthodes : moi je n’aime pas beaucoup les tribunaux politiques et la politique spectacle. » Une pique directe contre Charles Alloncle (UDR, proche d’Éric Ciotti), le rapporteur de la commission, qu’il accuse implicitement de transformer les travaux en cirque médiatique. Cette sortie intervient le lendemain de l’échange tendu avec France-Soir sur X, où le même député avait déjà brandi, sans faits, l’étiquette « complotiste » pour disqualifier toute question sur son propre positionnement.

Cette nouvelle saillie révèle une fébrilité croissante. Car derrière la défense de la « sérénité » des débats se profile une stratégie plus large : préserver les équilibres partisans et les réseaux d’influence d’Horizons, le parti d’Édouard Philippe, à l’approche de l’échéance présidentielle de 2027.

La création de la commission : un droit de tirage à double tranchant

La commission d’enquête a été créée le 28 octobre 2025, sur le fondement de l’article 141 alinéa 2 du règlement de l’Assemblée nationale, à l’initiative du groupe Union des droites pour la République (UDR). Ce « droit de tirage » permet à un groupe minoritaire de lancer une enquête sans vote préalable. La séance constitutive du 12 novembre 2025 a élu Jérémie Patrier-Leitus (Horizons & Indépendants) à la présidence et désigné Charles Alloncle (UDR, Hérault) comme rapporteur. La commission compte trente députés issus de tous les groupes politiques plus un non-inscrit.

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