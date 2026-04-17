Michel Dakar : 2007 – 2024, 17 ans de menace psychiatrique politique

M ichel Dakar

Présentation d’un livret exposant une affaire cachée de 2007 par le service spécial ayant organisé la mise sous tutelle psychiatrique pour cause politique de Michel Dakar en 2024





Cette affaire de 2007 a été volontairement omise à la connaissance des psychiatres et experts psychiatres qui ont collaboré à la psychiatrisation de 2024, ainsi qu’à celle de la Préfecture, de la Gendarmerie, du Parquet et des juges de Rouen.

Or, l ’ affaire de 2024 n’est que le prolongement de celle de 2007.



Cette affaire cachée de 2007 constitue une omission qui transforme la réalité de l’affaire de 2024, à un tel point qu’elle devient un mensonge intégral.



Tout ceci s’inscrit dans le contexte du système occidental devenu fondé sur le mensonge, le mensonge y étant la trame du réel, le réel disparaissant.



Je sais gré à l’expert psychiatre que j’ai rencontré lors de la dernière expertise, d’avoir déclaré qu’avec mon extrême sensibilité je devais en indisposer plus d’un.

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