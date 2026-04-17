Nouveau livre de Claude Janvier : " Pourquoi suis-je devenu un rebelle ?"





Pourquoi suis-je devenu un rebelle ? Mensonges d’état et crimes contre l’humanité.





J’avais promis d’écrire un livre dénonçant les conditions de détention inhumaines que nous avons vécu en 1974 à Tahiti, et plus précisément au camp militaire d’Arué, proche de Papeete. J’avais promis aussi de dénoncer l’exposition aux effets nocifs des radiations nucléaires à plus de 160 000 personnes, civils et militaires, moi y compris. Il est temps de dénoncer ce qui mérite de l’être. Je le dois à ceux qui sont encore en vie, - Michel et Richard -, mais aussi à ceux qui sont morts ou disparus : - Jean-Michel ; Luigi ; Philippe ; Loumagne ; et d’autres -. Je vous dédie donc cet ouvrage les amis !

D’un document de l’INA de l’époque concernant Mururoa, Hao et Tahiti aux médias mainstream d’aujourd’hui, rien n’a changé. Nous recevons quotidiennement de la propagande éhontée, infestée de mensonges divers et variés. Le lavage de cerveau existe depuis les débuts de la presse. Existe-t-il encore des journalistes intègres ? Oui, mais ils ne font pas long feu dans les rédactions des médias mainstream.





La destruction des peuples par l’épée, puis par la poudre, par les bombes atomiques diverses et variées et, depuis peu par les drones hypersoniques, ne s’est jamais arrêtée. Aujourd’hui, on peut tuer des millions de gens en une fraction de seconde. Quel progrès !





Je dédie cet ouvrage aussi à Clo, qui était ma fidèle compagne, mais aussi ma muse et mon alter-ego. Victime d’une terrible maladie, elle a disparu bien trop tôt, me laissant songeur quant à la fragilité de la vie terrestre. Après deux ans et demi d’un combat acharné pour la vaincre, où tout a été tenté, ma douce amie est partie rejoindre, le 19 novembre 2025, l’univers invisible où la matière est absente. Merci à toi, ma belle, pour toutes ces années de bonheur.





Disponible chez « The Book Edition », ou en commande chez votre libraire et sur Amazon





Lien https://www.thebookedition.com/fr/pourquoi-suis-je-devenu-un-rebelle--p-429597.html





Contact presse : clojea@gmail.com 120 pages 15 €

Envoi de l’ouvrage sur simple demande par courriel





Claude Janvier. Écrivain, essayiste, chroniqueur, et auteur de dix ouvrages sur l'influence dans le monde de l'oligarchie financière mondiale apatride, sur l'Etat profond Français et Européen, sur la menace de l'OTAN, sur le conflit Russo-Otanien via l’Ukraine, sur le Proche-Orient et sur la géopolitique internationale.

Depuis une vingtaine d’années, il fouille, déterre, décortique et analyse l'actualité, et n’hésite pas à se rendre sur des lieux de conflits comme en Syrie et au Donbass afin de mettre à jour les véritables informations, de les prouver, de les diffuser, et de montrer la puissance néfaste et les mensonges des médias propagandistes.



